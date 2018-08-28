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Спорт

Дарья Маслова принесла Кыргызстану вторую медаль на Азиатских играх

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанка Дарья Маслова на Азиатских играх-2018

Легкоатлетка Дарья Маслова принесла Кыргызстану вторую медаль на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня на Азиаде прошел забег среди женщин на 5 тысяч метров. За победу боролись 15 участниц. Чемпионкой стала Калкидан Бефкаду из Бахрейна. Ее итоговый результат составил 15 минут 8,08 секунды. Дарья Маслова выиграла серебряную награду – 15 минут 30,57 секунды. На третьем месте еще одна представительница Бахрейна Бонту Ребиту – 15 минут 36,78 секунды.

Дарье Масловой 23 года. Она двукратная чемпионка Азии, победительница Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр. Ранее на Азиаде-2018 она стала лучшей на дистанции 10 тысяч метров. Интервью с ней можно прочитать здесь.
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