У кыргызстанцев 31 медаль на чемпионате Азии по кикбоксингу

Кыргызстанцы завоевали 31 медаль на чемпионате Азии по кикбоксингу. Об этом сообщает официальный сайт Азиатских игр-2017 в помещениях и по боевым искусствам.

По его данным, соревнования прошли в городе Ашхабаде (Туркменистан). Участвовали около 300 спортсменов из 17 стран. Медали разыгрывались в шести разделах (видах) программы. В командном зачете первое место занял Туркменистан (27 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых награды). Далее следуют команды Ирана, Таджикистана и КР. На счету отечественной сборной восемь золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Как отмечается, чемпионат Азии по кикбоксингу стал для Ашхабада одним из тестовых мероприятий в преддверии Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут там в сентябре.