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Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по кикбоксингу

Кыргызстанцы победили на международном турнире по кикбоксингу (К-1). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

@arlet.kg
Фото @arlet.kg. Часть сборной КР на турнире в Узбекистане

Как отмечается, 12 августа в Ангрене (Узбекистан) прошли состязания Best of the Best Children’s Central Asia Championships. Участвовали бойцы из трех стран. КР представили семь спортсменов.

Свои бои выиграли Арлет Бакытбек уулу (57 кг), Шерзод Кабутов (60 кг), Ислам Шарапов (63 кг), Аброр Хакимов (71 кг), Чынгызбек уулу Ильяс (75 кг) и Сергей Дубов (82 кг). Первые двое за победу получили чемпионский пояс.
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