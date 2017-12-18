Звезды поколения Next: в Токмаке прошел молодежный чемпионат КР по кикбоксингу

Токмак неслучайно считают одной из столиц отечественного кикбоксинга: там подготовили немало бойцов с мировым именем (к примеру, Руслана Абасова и Малика Борбашева). А накануне провели чемпионат Кыргызстана, ставший для наших кикбоксеров заключительным стартом 2017-го.

Участвовали около 260 бойцов из Токмака, Бишкека, Оша, Узгена, Таласа, Нарына, Иссык-Куля, а также из Казахстана. Их разделили на три возрастные категории: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Самые юные дрались в разделе «лоу-кик», остальные — по правилам К1. Одна из главных целей турнира — отбор на чемпионат мира-2018.

Замечаем титулованных бойцов Авазбека Аманбекова, Уланбека Касымбекова, Алена Офойо, Рустама Ибрагимова. Некоторые из них были в судейской коллегии, другие секундировали участников, третьи — награждали.

Выставил на чемпионат троих воспитанников. Один из них сегодня будет биться за «золото». Двое накануне выиграли «бронзу»: в весе 57 и свыше 75 кг. Рустам Ибрагимов

«Для тяжеловеса это был первый выезд. В свои 15 лет дрался с 17-летними, — сообщилРустам Ибрагимов. — Уровень соревнований достойный — организаторы хорошо постарались. Это не первый турнир, проходящий в Токмаке. Каждый год здесь с успехом проводят мемориал Руслана Абасова».

— До вашего уровня участники чемпионата дорастут?

— Думаю, да. Понравились бойцы 2004-2005 годов рождения. Некоторые весят лишь 27 кг, а как работают! Хороший настрой, техника. Хоть и чужие ученики, а смотришь на них, и душа радуется.

Присутствие звезд вдохновляло молодых кикбоксеров, и они старались показать все, на что способны.

Именитые кикбоксеры у нас есть и среди поколения Next. Акрам Баратов, которому лишь недавно исполнилось 18 лет, пожалуй, самый яркий из них.

Дважды побеждал на первенстве планеты — в 2014-м среди кадетов, а в 2016-м — среди юниоров.

На нынешнем чемпионате не выступал — последнее время бьется среди взрослых. На чемпионате Азии-2017 выиграл «серебро», а на Азиатских играх в помещениях-2017 — «бронзу».

Зато участвовал серебряный призер ЧМ-2016 и обладатель Кубка Европы-2017 Дильшат Маслянов. Выиграв два боя, он занял высшую ступень пьедестала. На последнем чемпионате КР среди взрослых, кстати, также был вне конкуренции.

«Первая победа далась тяжело. А вот в финале уже было легче. Перед турниром какое-то время не тренировался: учился, потом заболел», — признался ИА «24.kg» Дильшат Маслянов.

Кикбоксинг — красивый вид спорта. Тут показываешь свой характер и мужество. Занимаюсь около пяти лет. Все мои достижения — благодаря тренеру Малику Хихи. Со следующего года буду пытаться стать чемпионом мира среди взрослых. Дильшат Маслянов

Не менее мощно смотрелся Шерзод Кабутов, проведший четыре боя. Двоих соперников он нокаутировал, а двое в процессе отказались от борьбы.

«Пришел в секцию, чтобы обрести навыки самозащиты, и тренируюсь уже пятый год. На сегодня в моем активе победы на Кубке мира и Европы среди молодежи и чемпионате Азии среди взрослых», — сказал ИА «24.kg» Шерзод Кабутов.

Хочется еще больше титулов. Цель — стать многократным чемпионом мира среди профессионалов. Шерзод Кабутов

Девушек на соревнованиях было меньше, чем парней, но бились они так же самоотверженно. Один из финальных поединков завершился нокаутом. Повтор этого момента мы несколько раз пытались разглядеть на медленной перемотке — настолько молниеносно спортсменка атаковала ногой.

На турнире разыграно около 30 комплектов наград. Отличились воспитанники клубов «Мангуст», «Маралбек», «Алыш», «Гермес Профи» и других.

В старшей возрастной группе (2000-2001 годы рождения) в весовой категории 51 килограмм чемпионом стал Ахрор Розбаев, 60 кг — Амантур Базарбеков, 63 кг — Элдияр Аманкулов, 67 кг — Азат Кендирбаев. В категории 71 кг первенствовал Давуд Очилов, 75 кг — Зарылбек уулу Орозбек, свыше 75 кг — Арлен Мамытов. Дильшат Маслянов победил в весе 54 кг, а Шерзод Кабутов — в весе 57 кг.