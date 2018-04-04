Бои без компромиссов: как проходил чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу

У армии любителей кикбоксинга праздник — в Бишкек на чемпионат Кыргызстана съехались ведущие бойцы со всей страны. Корреспондент ИА «24.kg» наблюдал за зубодробительным зрелищем.

Турнир проходил в разделе «лоу-кик». В общей сложности на ринг вышли 135 спортсменов. Конкуренция сумасшедшая — в некоторых категориях по 20 участников. Концентрация именитых бойцов зашкаливала. Некоторые, как Ален Офойо и Кумар Жалиев, не выступали, но помогали в проведении турнира. Другие в расцвете сил и жаждут побеждать всегда и везде. Третьи молоды, амбициозны и рвутся в высшую лигу.

«Клубы активизировались, география участников широкая. Тут бьется много талантливых ребят, в том числе чемпионы мира среди юниоров. Их противостояние с опытными бойцами — интрига чемпионата, — сказал ИА «24.kg» президент Федерации кикбоксинга КР Александр Воинов. — В некоторых весовых категориях победителя спрогнозировать очень трудно. Решающие бои будут бескомпромиссными».

И действительно. Многие поединки получились на загляденье — могли бы стать украшением любого международного турнира. Наших кикбоксеров в отсутствии мотивации не упрекнешь, но тут они бились с удвоенной энергией. На кону были путевки на чемпионат Азии, который пройдет в мае в... Чолпон-Ате.

«ЧА должен был состояться в Дубае, но организаторы отказались. И тогда заявку подали мы. Опыт у нас есть. Проводили в Бишкеке ЧА-1996 и чемпионат мира-1999. В этот раз выбрали Иссык-Куль. Покажем его гостям в красивое время года. Свозим их на ипподром, познакомим с этнокультурой. Думаю, поездка в КР произведет на них приятное впечатление, — отметил Александр Воинов. — Турнир пройдет в семи разделах. Будет интересно. Участников заявлено множество. Приедут бойцы из многих ведущих стран. Например, китайцы, имеющие за плечами победы на чемпионате мира по ушу-саньда. Этим чемпионатом внесем вклад в популяризацию спорта в КР и повышение спортивного имиджа страны».

Среди мужчин разыгрывались 12 комплектов наград. Предварительные бои были настолько жесткими, что некоторые участники получили травмы. В результате четыре финальных поединка не состоялись. Без боя «золото» взяли Авазбек Аманбеков ( 57 кг ), Токтосун Исманов ( 63,5 кг ), Кайназар уулу Бекназар ( 86 кг ) и Каныбек уулу Чынгыз ( 91 кг ).

Одна из главных звезд нашего кикбоксинга, чемпион мира-2013 Авазбек Аманбеков, — в отличной форме.

«Готовился к чемпионату, как всегда, со всей ответственностью. О недооценке соперников не могло быть и речи. В итоге провел три поединка. В полуфинале по очкам одолел перспективного бойца Шерзода Кабутова, — сообщил ИА «24.kg» Авазбек Аманбеков. — Теперь буду готовиться к ЧА. Постараюсь стать трехкратным чемпионом Азии».

Не менее яркая звезда нашего кикбоксинга, чемпион мира-2015 Уланбек Касымбеков, не выступал ровно год — с предыдущего чемпионата КР. Лечил глаза. Некоторые поспешили сбросить его со счетов. И зря.

«Со здоровьем все отлично. Последняя операция прошла осенью. Затем начал тренироваться, постепенно увеличивая нагрузки. Уже три месяца занимаюсь в обычном режиме. К этому чемпионату готовился в своем клубе «Алыш» с тренером Алтаем Омурбаевым, — сказал он ИА «24.kg». — Готов на 100 процентов. Своих соперников знаю, хорошие бойцы. Сделаю все, чтобы попасть на ЧА и в третий раз стать лучшим в Азии».

Его весовая категория была на турнире одной из самых сильных, но он добился своего. Во всех боях дрался азартно, использовал свое превосходство в классе и опыте. Особенно знаковыми получились победы над дышащими ему в спину Дильшатом Масляновым (в полуфинале) и Мусой Паншаровым (в финале). Кроме золотой медали, Касымбеков получил награду за волю к победе.





Среди участников было немало универсалов, владеющих несколькими единоборствами. Например, лучший таэквондист КР 2017 года Сергей Дубов. «Выступаю сам, выставляю учеников. Задача, как и у других, — пробиться на ЧА, — сказал он ИА «24.kg». — Скоро у меня еще один чемпионат КР — по таэквондо ITF. На нем также будет проводиться отбор на ЧА-2018. Тот тоже пройдет у нас в стране, только в июле».

В решающем бою в весе 81 кг Дубов обрушил на противника град ударов, эффективно и эффектно бил ногами. В итоге победил досрочно за явным преимуществом.





Кроме того, в категории 51 кг первенствовал Ахрор Розбаев, 60 кг — Чынгыз Бегматов, 67 кг — Аброр Хакимов, 71 кг — Бекжан уулу Адилет, 75 кг — Орозбек уулу Келечек. В категории свыше 91 кг лучшим стал еще один хорошо знакомый читателям ИА «24.kg» боец Куан Абдыраимов. В финале он действовал напористо и победил за две минуты.





Основную массу золотых медалей забрали представители клубов «Алыш», «Маралбек» и «Мангуст». Награду за лучшую технику получил Чынгыз Бегматов, за лучший бой — Орозбек уулу Келечек.

Среди женщин борьба шла в пяти весовых категориях. Наиболее внушительно смотрелась Алина Камалова, выступавшая в весе свыше 60 кг. Катком прошлась она по всем соперницам и заслуженно поднялась на верхнюю ступень пьедестала.

Трехкратный чемпион мира Алексей Федосеев национальное первенство уже по традиции пропускал. Повод тот же, что и в прошлом году, — дал молодым бойцам шанс проявить себя. Не участвовал и трехкратный чемпион Азии Рустам Ибрагимов — на этом турнире он был в качестве тренера. Но на ЧА оба выступят. У себя на родине и они, и остальные наши мастера наверняка покажут всю свою мощь и побьют прошлогодний рекорд (31 медаль) по числу наград.