У кыргызстанцев три «золота» на Кубке Европы по кикбоксингу

У кыргызстанцев три «золота» на открытом Кубке Европы по кикбоксингу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Состязания прошли в городе Карловаце (Хорватия). За победу боролись представители 39 стран. В активе наших кикбоксеров пять медалей. Муса Паншаров, Шерзод Кабутов и Алмазбек уулу Чынгызхан в своих категориях поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Ахмед Гузиров и Сыймык Мелисов стали бронзовыми призерами.

Напомним, в 2017-м на данном турнире отечественные бойцы тоже выступили успешно.