Бахтияр Дуйшобеков — один из лучших в сборной Кыргызстана по футболу. Он провел почти все матчи отбора на ЧМ-2018 и Кубок Азии-2019 и внес посильную лепту в ее исторический успех. Об атмосфере в команде после выхода на Кубок Азии, о дружбе и конкуренции, своей клубной карьере футболист рассказал ИА «24.kg».

Бахтияр Дуйшобеков родился в 1995 году в селе Курменты Иссык-Кульской области. Вырос в Токмаке. Выступал за «Абдыш-Ату» (Кант), «Крумкачы» (Беларусь) и «Эгирдирспор» (Турция). Ныне играет в бишкекском «Дордое». Входил в юношескую и молодежную сборные КР. Его дебют в главной сборной совпал с началом ее расцвета.

Молодой, но опытный

— Давно в спорте?

— С малых лет. Брат видел, что у меня боевой характер, и хотел, чтобы я стал борцом. Полтора года водил на борьбу. Но меня тянуло в футбол. С интересом смотрел чемпионат мира, Лигу чемпионов, Лигу Европы. Играл с друзьями во дворе — у нас была районная команда. Учился в седьмом классе, когда поступил в академию «Абдыш-Аты» и начал профессиональный путь. За четыре года в ней выиграл «серебро» Топ-лиги и Кубок Кыргызстана.

— Когда удалось показать себя на международной арене?

— На Кубке Содружества-2015 молодежная сборная КР заняла шестое место из 12 команд, победив даже Россию. Первый гол за «молодежку» я забил именно россиянам. До сих пор помню те яркие эмоции. И болельщики, думаю, не забыли.

В 2016-м мы стали на Кубке Содружества четвертыми. Вскоре меня пригласили в команду «Крумкачы» из высшей лиги Беларуси.

— Вы там здорово играли...

— Провел один сезон, будучи самым молодым в составе. У нас были хорошая команда и отличный тренер. Он сразу предложил контракт, доверял и ставил в состав. Мне там нравилось. Все поддерживали.

— Раскрылись в «Крумкачы» в полной мере?

— Не скажу, что получилось все. Было тяжело. Но показал себя с хорошей стороны. Увы, у команды начались финансовые трудности, которые и сейчас продолжаются. Так бы наверняка остался.

С сентября 2016-го по май 2017 года выступал в Турции. Затем вернулся в «Абдыш-Ату» и занял с ней второе место в чемпионате страны. В этом году тренер сборной и «Дордоя» Александр Крестинин пригласил к себе.

Домашняя работа

— Как успехи в новом клубе?

— Пока идем на втором месте в Топ-лиге. Цель — чемпионский титул.

— Есть принципиальные соперники?

— Чемпион трех последних лет «Алай». «Алга», у которой обновился состав. И, конечно, «Абдыш-Ата», она много лет показывает добротную игру.

— Из Кубка АФК «Дордой» выбыл...

— Были хорошо готовы к турниру. Перед стартом провели сборы в Анталье: достойно сыграли в тренировочных матчах с командами из Узбекистана, Турции и России. Но на Кубке АФК удача от нас отвернулась: соперник свои моменты реализовал, а мы — нет. Сказались и погодные условия — матч проходил в январе.

— Высок ли уровень Топ-лиги по сравнению с чемпионатами Беларуси и Турции?

— Чемпионат у нас перспективный. Есть опытные футболисты и талантливая молодежь. Хочется, чтобы росло количество команд и спонсоров. Тогда классных игроков будет больше. Знаю, что сегодня многие рано заканчивают карьеру из-за невысокой зарплаты.

Футбол в КР развивается в основном за счет сборной. Родители видят наши успехи и активно ведут детей в секции. Думаю, со временем подрастет много ребят, которые будут играть в престижных лигах.

Веха в истории

— Какое настроение в сборной после выхода на Кубок Азии и прорыва в рейтинге ФИФА?

— Эмоции не передать словами. Мы вписали новую главу в историю отечественного футбола. О нас заговорили во многих странах.

В мировом рейтинге мы 75-е, а среди азиатских сборных — седьмые. Это гордость для всех наших любителей футбола.

Пробиться на Кубок Азии было нашей общей мечтой. В финальной стадии хотим выйти из группы.

— Какой поединок за сборную КР запомнился больше всего?

— Все важны и памятны. Меня пригласили в сборную после Кубка Содружества-2015. Дебютным стал гостевой матч с Бангладеш. Хорошо сыграл, отдал две голевые передачи. Это позволило закрепиться в составе. Затем играли дома при аншлаге с Австралией. Уступили, хотя заслуживали, минимум, ничью.

Запомнился и поединок с Таджикистаном, когда я забил первый гол за национальную команду.

За четыре года пропустил лишь два официальных матча сборной: домашний с Бангладеш (из-за перебора желтых карточек) и с Макао (из-за травмы).

— Чувствуете конкуренцию за место в составе?

— Конечно. Постоянно должен доказывать мастерство. Последнее время играю на двух позициях: в опорной зоне и центре защиты (с Азаматом Байматовым). В середине поля мои конкуренты Павел Сидоренко и Азиз Сыдыков, в обороне — Тамерлан Козубаев и Дэниел Тэго.

Конкуренция радует. Без нее не было бы роста.

Настоящий коллектив

— В сборной кто-нибудь зазнается?

— Все простые, хорошие ребята. Те, кто поиграл за рубежом, делятся опытом. Такого, чтобы кто-то говорил «я звезда», нет. Все равны.

Я в хороших отношениях со всеми игроками, даже выступающими за границей. Переписываемся, созваниваемся, обмениваемся новостями.

— А в «Дордое» какая атмосфера?

— Такая же. Процентов 70-80 игроков нашего клуба — сборники.

— Удобно, что у сборной и «Дордоя» один наставник?

— Очень. Попадая в сборную, ты знаешь, какие у него требования, и полностью готов их выполнять.

— Тренер строгий?

— С характером. Во время матчей он один, а в быту другой, и с ним можно поговорить на многие темы.

— До какого возраста готовы защищать цвета сборной?

— Пока будет позволять здоровье. Я патриот, и биться за свою страну для меня большая честь.

Европа, жди!

— На чемпионат мира в ближайшие годы пробьемся?

— Думаю, да. Взять ту же Австралию, которая в итоге вышла на ЧМ-2018. Мы играли с ней на равных. А ведь ее футболисты выступают в Европе. Если сейчас наши ребята перейдут в хорошие зарубежные клубы, наберутся опыта, то через четыре-восемь лет можем попасть на ЧМ.

— Вы снова за рубеж не собираетесь?

— Есть предложения от команд из нескольких стран. Но сейчас я игрок «Дордоя», и все мысли связаны с ним.

— Где бы хотели поиграть в будущем?

— В чемпионатах Англии и Испании. В Англии нравятся «Арсенал» и «Челси», в Испании — «Барселона» и «Реал Мадрид». Помню, еще в «Абдыш-Ате» тренер Мирлан Эшенов учил играть по-барселонски: в средний и короткий пас.

— Чем займетесь после окончания карьеры?

— Жизнь покажет. Возможно, останусь в футболе. Или буду работать по профессии. Думаю, не просто так пять лет учился в вузе. Имею диплом по специальности «бизнес и управление».

Спорт номер один

— У вас есть кумир?

— Нет. Но есть футболисты, чью игру анализирую и у кого учусь. Из мастеров моего амплуа уважаю Хаби Алонсо, Серхио Бускетса, Хави, Андреса Иньесту, Фрэнка Лэмпарда, Михаэля Баллака и Стивена Джеррарда.

— Чем увлекаетесь, кроме футбола?

— Люблю кино (особенно комедии), теннис и видеоигры.