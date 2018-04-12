Известный комментатор Виктор Гусев обратился к сборной Кыргызстана по футболу

Известный российский телекомментатор Виктор Гусев обратился к национальной сборной Кыргызстана по футболу. Обращение опубликовано 11 апреля на YouTube-канале «Руслан Сулейманов».

«С удовольствием поздравляю сборную Кыргызстана с выходом в финальную часть чемпионата Азии по футболу. Огромное достижение! Я за вами и так-то следил, а теперь буду тем более. Вы молодцы. То, что сделали, это серьезная вещь», — отметил Виктор Гусев.

«Теперь у вас мощные соперники. Мы знаем, какие команды есть в Азии и насколько они сильны. Но что делать! Вы уже такую высокую планку поставили. Не опускайте ее, попытайтесь сделать чудо, — призвал Виктор Гусев. — Многие говорят, что это будет чудом, если вы и там пройдете далеко. А я в вас верю. Потому что вы ребята упорные, талантливые. Хорошее поколение у вас подросло. Я за вас болею».