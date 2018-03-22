Сборная Кыргызстана по футболу впервые в истории пробилась на Кубок Азии

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу перед матчем с Мьянмой

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня впервые в истории пробилась в финальную стадию Кубка Азии.

В предпоследнем поединке квалификационного турнира отечественная дружина встречалась с командой Мьянмы. Матч должен был состояться в сентябре 2017-го в Бишкеке, но его отменили, а затем перенесли на нейтральное поле. В результате встреча прошла в корейском Инчхоне.

Сборная КР владела солидным преимуществом и показала самую уверенную игру за этот отборочный цикл. Хорошую заявку на победу она сделала уже в первые пять минут матча, когда Ислам Шамшиев и Антон Землянухин поочередно забили по голу.

Во втором тайме кыргызстанцы закрепили преимущество. На 63-й минуте Землянухин забил третий гол. Через 11 минут отличился Виталий Люкс, а еще через 12 – Бекжан Сагынбаев. Противники ответили лишь голом престижа. Итоговый счет - 5:1.

Фото Федерации футбола КР

Ранее в рамках отборочного турнира сборная КР дважды победила команду Макао, уступила Индии и сыграла вничью с той же Мьянмой. По итогам пяти туров в ее активе 10 очков. Она идет второй в турнирной таблице. Первое место занимает Индия (13 очков), а Мьянма (пять очков) на третьем. У Макао очков нет.

27 марта в группе А состоится заключительный тур: сборная КР примет Индию, а Мьянма встретится с Макао. Ниже второго места, дающего право выступить на Кубке Азии, кыргызстанцы уже точно не опустятся.

Кубок Азии по футболу проводится с 1956 года. На сегодня прошло 16 розыгрышей, и ни в одном сборная КР не участвовала. Стоит отметить, что на предстоящем Кубке впервые выступят 24 команды. В предыдущих четырех розыгрышах участвовали 16 сборных (а до того еще меньше), и пробиться в финальную стадию турнира было труднее.