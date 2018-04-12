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Спорт

Рекорд: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 40 позиций в рейтинге ФИФА

ФФ КР
Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 40 позиций в обновленном сегодня рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В рейтинге 211 команд. Первую тройку составляют сборные Германии (1533 очка), Бразилии (1384) и Бельгии (1346). Сборная КР идет 75-й, имея в активе 424 очка. Это ее наивысший показатель в истории.

В предыдущем рейтинге отечественная дружина шла 115-й, набрав 282 очка. Победы над сборными Мьянмы и Индии в отборе на Кубок Азии-2019 позволили ей совершить прорыв. Ни одна команда мира не может похвастать подобным.

Для сравнения, сборная России в текущем рейтинге идет 66-й с 493 очками.
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