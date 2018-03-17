Борец Мурат Рамонов: Чтобы стать чемпионом, надо жить на ковре

На чемпионате Азии-2018 по греко-римской борьбе кыргызстанцы установили рекорд, выиграв восемь наград. Тяжеловес Мурат Рамонов завоевал свою юбилейную — десятую — медаль азиатских первенств. Об атмосфере в звездной команде, месте борьбы в своей жизни и схватке с легендарным Александром Карелиным опытный спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Мурат Рамонов родился в 1990 году в Бишкеке. В спорте с 10 лет. Чемпионат КР выигрывал 12 раз. На азиатской арене дебютировал в 2006-м и с ходу занял второе место. Через год стал чемпионом. Позднее завоевал на ЧА три серебряные и пять бронзовых наград. Позитивный и отзывчивый богатырь с большой душой.

Один на двоих

— На ЧА-2018 вы выступали в двух стилях борьбы. Такое редко увидишь на турнирах высокого уровня.

— На тренировках постоянно борюсь с вольником Милясом Марковым. Поспорили, что смогу победить на Кубке КР, и я добился своего. Через неделю стал лучшим среди борцов греко-римского стиля. Так заполучил места в двух сборных.

К ЧА готовился в основном со сборной по греко-римской борьбе. Периодически ходил к вольникам. Опыт в вольной борьбе у меня был: ранее выигрывал «серебро» на мемориале Кожомкула и чемпионате КР.

— Какой стиль вам ближе?

— Сейчас очень нравится вольная борьба. Буду еще в ней выступать. Но она травмоопасна. Готовясь к ЧА, травмировал два колена. Правое хрустнуло в декабре. Едва залечил, повредил левое. А до чемпионата месяц! Тренировался аккуратно, хотя надо было изо всех сил. Тяжело было в психологическом плане.

— Довольны своими результатами на ЧА?

— Учитывая травмы, да. Хотя, конечно, стремился к чемпионству.

Среди вольников занял седьмое место, проиграв крепкому иранцу. Среди «классиков» стал третьим. В четвертьфинале боролся с узбекистанцем Муминжоном Абдуллаевым. Две предыдущие схватки у него выиграл и был уверен, что вновь возьму верх. Ошибся и уступил. Теперь у нас равный счет в личных встречах — 3:3.

— Какое впечатление произвел сам турнир?

— Все было на высшем уровне. Спасибо организаторам: достойно встретили гостей, красиво оформили зал, обеспечили порядок.

Прикосновение к легенде

— Почему решили заняться борьбой?

— Однажды после школы хотел, как обычно, встретиться с друзьями. Пришел домой к одному, второму, третьему — никого нет. Оказалось, записались на борьбу. Стал ходить на тренировки с ними. Первое время больше дурачился. Потом стал серьезнее.

Отец был доволен, что я увлекся борьбой. Поддерживал и мотивировал меня. Когда в 2002-м он скончался, я бросил занятия. Через год тренер Фархад Ушуров пригласил в секцию в новый спортклуб «Беркут». Нашей семье в ту пору было очень тяжело. Порой мне не хватало денег, чтобы приехать на тренировку. Тренер часто помогал. Смотрел за мной как за своим сыном. Занимаюсь у него до сих пор. Очень ему благодарен.

— Это правда, что на заре своей карьеры вы боролись с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным?

— В 2009-м готовился в Новосибирске к чемпионату Азии. Сан Саныч пришел на тренировку, и мы боролись с ним один период. Он в свой 41 год был в хорошей форме, хотя давно завершил карьеру. Мощный человек: расслабишься — запросто сломает. Встреча с такой легендой — приятный элемент моей биографии.

— Травмы часто получаете?

— Редко. Но если получаю, то серьезные. Пять лет назад, например, сломал кисть правой руки. Она и сейчас не сгибается. Не могу полноценно тренироваться: неудобно качаться и лазить по канату.

На пике

— Какой турнир самый памятный?

— Запомнился чемпионат мира-2008 среди молодежи и ЧМ-2015 среди взрослых. На первом я выиграл три схватки и занял пятое место. На втором стал восьмым, одержав две победы.

— На ЧА-2009 был самым юным в сборной КР. Все проиграли, а я взял «бронзу». На следующий день проснулся знаменитым.

Но самое яркое впечатление — Олимпиада-2016. ОИ — пик любого спортсмена. Попасть туда тяжело, и я горжусь, что сделал это.

— Вы уступили там в первом круге. Чего не хватило для лучшего результата?

— Был хорошо готов. Вел в счете, но во втором периоде не выдержал прессинга.

В Кыргызстане не хватает тяжеловесов. Спарринг-партнеров почти нет, и соревновательной практики мало. Все соперники ниже меня ростом или меньше весом. Причем по мировым меркам я не самый крупный: при весе 120 килограммов выступаю в категории до 130 кг .

На международной арене конкуренция куда выше. Противники кажутся великанами, и нелегко под них подстроиться. В моем весе доминируют кубинец Михаин Лопес и турок Рыза Каяалп. Оба многократные чемпионы мира.

Чтобы претендовать на медаль на ЧМ и Олимпиаде, надо регулярно устраивать себе спарринги в России или Европе.

Ковер-самолет

— Стипендия хорошая?

— 15 тысяч сомов. Могла бы быть и больше.

— На жизнь хватает?

— Я по образованию экономист и работаю в банке. Руководство поддерживает во всех отношениях.

— Не устали от борьбы?

— Есть немного. Представьте, 18 лет тренироваться. Когда турниров нет, занимаюсь шесть дней в неделю. Около десяти раз в год езжу на сборы и тренируюсь там дважды, а то и трижды в день.

С другой стороны, не знаю, кем бы стал, если бы не борьба. Она воспитала во мне характер, дала возможность общаться с интересными людьми. Посетил около 30 стран. Бывал в Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Вене... Поездки оставили яркие впечатления.

Благодаря борьбе нашел новых друзей. В 2006-м в Бангкоке на своем первом крупном турнире познакомился с борцами из Казахстана и Узбекистана. Общаемся по сей день — ездим друг к другу в гости, решаем вопросы, не связанные со спортом.

— Наши «грекоримляне» самые успешные среди всех атлетов КР.

Какая в сборной атмосфера?

— Никто не зазнается. Все друг другу как братья, относятся с уважением. Я дружу со всеми.

— Чем занимаетесь на досуге?

— Люблю экстрим. Катаюсь на лыжах, квадроцикле, плаваю...

План победы

— Сколько лет еще будете в спорте?

— До Олимпиады-2020 — точно.

— Хотите завершить карьеру, выиграв ОИ?

— Да, план такой. Перед Играми, наверное, буду постоянно на заграничных сборах. В Кыргызстане меня не найдете. Если хочешь проявить себя на ОИ, надо жить на ковре.

Но сегодня главная задача — подготовиться к летним Азиатским играм, которые пройдут в августе в Индонезии. Дважды неудачно выступал на Азиадах. В этот раз хочу выиграть медаль.

— Чего пожелаете болельщикам?

— Всем здоровья. Спасибо, что поддерживаете нашу команду. Верьте в нас, и мы продолжим побеждать!