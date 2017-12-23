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Спорт

В Бишкеке завершился турнир на кубок Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке сегодня завершился турнир на кубок Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщила Федерация борьбы КР.

Во второй, заключительный, день состязаний разыграно еще пять комплектов наград. В весовой категории 60 килограммов Каныбек Жолчубеков в финале поборол Калы Сулайманова. Третье место разделили Канжарбек уулу Таластан и Рустам Тейишов.

В весе 67 кг победил Роман Царев. На втором месте Нургазы Асангулов, на третьем – Нурмолдо Анарбеков и Шухрат Сайтазимов.

В категории 77 кг первенствовал Эсен Асанов. Вторым стал Кайрат Туголбаев, третьими – Ильяз уулу Ринат и Руслан Царев. 

В весе 87 кг Азат Бейшебеков в решающей схватке взял верх над Саматом Ширдаковым. Бронзовые медали у Калидина Асыкеева и Абдулазиза Ашымбекова. 

В весе 130 кг лучшим стал Мурат Рамонов. На втором месте оказался Роман Ким. Миляс Марков и Аманбек Токтогонов - третьи. Интересно, что неделей ранее Мурат Рамонов также выиграл Кубок КР по вольной борьбе.

Одной из целей состязаний было формирование сборной КР для участия в чемпионате Азии-2018.
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