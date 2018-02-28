Четыре медали на старте: как сборная КР хозяйничает на чемпионате Азии по борьбе

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Армия любителей спортивной борьбы дождалась – в Бишкеке стартовал чемпионат Азии.

Концертный зал Дворца спорта не узнать: сцену расширили, сделали выше. Стены украсили яркими баннерами с символикой ЧА. Свежо, светло, просторно. Болельщиков полный зал, и у всех приподнятое настроение. Можем же устроить праздник спорта, если захотим!

В последний раз ЧА среди взрослых проходил в Бишкеке в 2007-м. В то время блистали Канатбек Бегалиев и Данияр Кобонов. Сейчас они уже не выступают. Но нынешнее поколение не менее талантливо. Рвется догнать и перегнать кумиров по числу достижений. На домашнем ЧА чувствует себя по-хозяйски.

Нынешний год неолимпийский; лицензии на ОИ-2020 не разыгрываются. Поэтому участников не очень много. Впрочем, крепкие ребята все же есть (например, иранцы). ЧА для них один из этапов подготовки к главному старту года – летним Азиатским играм, которые пройдут в августе-сентябре в Индонезии.

В первый день разыгрывалось пять комплектов наград среди борцов греко-римского стиля. Иной раз, чтобы подняться на пьедестал почета, спортсменам хватало одной победы.

В весовой категории 55 килограммов наш Жоламан Шаршенбеков на пути к финалу уверенно победил представителей Казахстана и Китая. В поединке за «золото» ему противостоял японец Шота Танокура. Схватка получилась упорной и зрелищной. Наш борец был близок к триумфу, но соперник оказался чуть лучше и победил. Третью строчку разделили Кумар Ражендер (Индия) и Хорлан Жаканша (Казахстан).





В весе 63 кг Урматбек Аматов на старте в упорной борьбе победил спортсмена из Южной Кореи, а затем одолел японца. В финале ему в соперники достался узбекистанец Эльмурат Тасмурадов. Тот самый, который на Олимпиаде-2016 переиграл в схватке за «бронзу» нашего Арсена Эралиева. Увы, сумасшедшая поддержка родных болельщиков не помогла Аматову отомстить за земляка. Тасмурадов оказался наголову сильнее и выиграл четвертое азиатское «золото» в своей карьере. Третье место в этой категории заняли Мирамбек Айнагулов (Казахстан) и Докунг Джунг (Южная Корея).





В категории 77 кг Кыргызстан остался без медали – бронзовый призер ЧМ-2017 Эсен Асанов выбыл в четвертьфинале. Решающий поединок хоть и прошел без участия наших борцов, мало кого оставил равнодушным. Инициатива несколько раз переходила от одного спортсмена к другому, и победитель определился на последних секундах. Им стал китаец Бин Янг. На втором месте – Мохаммадали Абдолхамид Гераеи из Ирана, на третьем – Максат Ережепов (Казахстан) и Шермет Перманов (Туркменистан).

В весе 87 кг наш Азат Бейшебеков выиграл «бронзу». Он лишь дважды выходил на ковер. В дебюте уступил японцу Масато Суми, а в поединке за третье место одолел Хусейна Муцольгова (Казахстан).





Лучшим в этой категории стал Хоссейн Ахмад Нури (Иран). Масато Суми – второй. На третьем месте, кроме Бейшебекова, китаец Фей Пенг.

Похожим образом сложилась судьба Мурата Рамонова, боровшегося в весе 130 кг. На старте он проиграл узбекистанцу Муминжону Абдуллаеву, а в битве за «бронзу», выполнив туше на второй минуте, одолел Антона Савенко (Казахстан).





Первое место в этом весе занял Бехнам Алиакбар Мехдизаде Арпатапех (Иран). На втором - Муминжон Абдуллаев, на третьем – Мурат Рамонов и Ксайоминг Ни (Китай).

Четыре медали на старте ЧА – лихое начало! Золотой пока нет, но уже сегодня она может появиться. На ковры выйдут такие мастера как Каныбек Жолчубеков (60 кг), Роман Царев (67 кг), Акжол Махмудов (72 кг), Атабек Азисбеков (82 кг) и Узур Джузупбеков (97 кг). Предварительные схватки начнутся в 10.30, решающие – в 18.00.