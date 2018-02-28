Рекорд: у кыргызстанцев восемь наград на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, прошедшем 27 и 28 февраля в Бишкеке.

Сегодня в рамках ЧА определялись победители в пяти весовых категориях. В каждой было по одному представителю КР.

В весе 60 килограммов Каныбек Жолчубеков на старте уступил борцу из Японии, затем одолел иранца и занял третье место.

В весе 67 кг Роман Царев выбыл в четвертьфинале.

В категории 72 кг Акжол Махмудов выиграл четыре схватки подряд и занял первое место.

В весе 82 кг Атабек Азисбеков на пути к финалу поборол спортсменов из Узбекистана и Индии, а в решающей схватке не справился с казахстанцем. Итог – серебряная медаль.

Наконец, в категории 97 кг Узур Джузупбеков завоевал «бронзу». По ходу турнира он одолел борца из Таджикистана, проиграл узбекистанцу, победил японца и корейца.

Напомним, в первый день ЧА сборная КР также выиграла четыре награды. По итогам двух дней в ее активе «золото», три «серебра» и четыре «бронзы». Это рекорд - еще никогда столько медалей за один азиатский чемпионат наши борцы греко-римского стиля не выигрывали.

На этом турнир по греко-римской борьбе в рамках ЧА-2018 завершен. 1 марта стартуют состязания по женской борьбе.