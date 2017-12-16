В Кыргызстане подвели итоги Кубка страны по вольной борьбе

В Кыргызстане 15 декабря завершился Кубок страны по вольной борьбе. Об этом сообщила Федерация борьбы КР.

Во второй день состязаний разыграно пять комплектов наград. В весовой категории 61 килограмм первое место занял Улукбек Жолдошбеков. Вторым стал Жайнак Тургунбаев, третьими – Амантур Камчыбеков и Бактыбек уулу Шахназар.

В весе 70 кг победил Догдурбек уулу Эламан. Исламбек Орозбеков – второй. Шартбек уулу Уметалы и Сыргак уулу Мансур – третьи.

В категории 79 кг первенствовал Атай Изабеков. На втором месте Бекжан Камчыбеков, на третьем – Мирлан Чыныбеков и Джовиджон Хамудов.

В весе 92 кг Карагул уулу Бактияр в финале поборол Чынгыза Керимкулова. Мухаммед Али Умурзаков и Азат Айтыев разделили третье место.

В решающей схватке в весе 125 кг Мурат Рамонов одолел Музафара Жаппуева. Айбек Касманбетов и Миляс Марков стали третьими.

Напомним, одной из целей турнира было комплектование сборной КР для участия в чемпионате Азии-2018.