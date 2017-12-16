10:08
-1
USD 69.75
EUR 82.18
RUB 1.18
Спорт

В Кыргызстане подвели итоги Кубка страны по вольной борьбе

В Кыргызстане 15 декабря завершился Кубок страны по вольной борьбе. Об этом сообщила Федерация борьбы КР.

Во второй день состязаний разыграно пять комплектов наград. В весовой категории 61 килограмм первое место занял Улукбек Жолдошбеков. Вторым стал Жайнак Тургунбаев, третьими – Амантур Камчыбеков и Бактыбек уулу Шахназар.

В весе 70 кг победил Догдурбек уулу Эламан. Исламбек Орозбеков – второй. Шартбек уулу Уметалы и Сыргак уулу Мансур – третьи.

В категории 79 кг первенствовал Атай Изабеков. На втором месте Бекжан Камчыбеков, на третьем – Мирлан Чыныбеков и Джовиджон Хамудов.

В весе 92 кг Карагул уулу Бактияр в финале поборол Чынгыза Керимкулова. Мухаммед Али Умурзаков и Азат Айтыев разделили третье место.

В решающей схватке в весе 125 кг Мурат Рамонов одолел Музафара Жаппуева. Айбек Касманбетов и Миляс Марков стали третьими.

Напомним, одной из целей турнира было комплектование сборной КР для участия в чемпионате Азии-2018.
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
С прицелом на чемпионат Азии: в Бишкеке проходит Кубок страны по вольной борьбе
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире по борьбе в Турции
Кыргызстанец выиграл «бронзу» на международном турнире по вольной борьбе
У кыргызстанцев еще две медали на чемпионате мира по борьбе
Борец из Кыргызстана стал вторым на чемпионате мира
Кыргызстанец стал пятым на чемпионате мира по борьбе
Сборная Кыргызстана завершила выступление на чемпионате мира по борьбе
Кыргызстанец пробился в десятку лучших на чемпионате мира по вольной борьбе
Два кыргызстанца в десятке лучших мирового рейтинга вольной борьбы
Кыргызстанцы выиграли два «серебра» в последний день чемпионата мира по борьбе
Популярные новости
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Кикбоксер Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на&nbsp;турнире в&nbsp;Польше Кикбоксер Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на турнире в Польше
Трамплин для чемпионов: в&nbsp;Бишкеке прошел Кубок надежды по&nbsp;таэквондо ITF Трамплин для чемпионов: в Бишкеке прошел Кубок надежды по таэквондо ITF
Айсулуу Тыныбекову наградили международной премией на&nbsp;Украине Айсулуу Тыныбекову наградили международной премией на Украине
Бизнес
Новогодняя АКЦИЯ в&nbsp;O!Store: Получите бонус до&nbsp;1000 сомов Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном