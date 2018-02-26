Олимпиада-2018. Какие выводы надо сделать Кыргызстану

Фото ГАМФКиС. Сборная Кыргызстана на Олимпиаде в Пхенчхане

В Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. Они получились одними из самых интересных и непредсказуемых. Некоторые страны могут назвать их Играми несбывшихся надежд. Но не Кыргызстан. Никаких надежд у нас не было и быть не могло. Корреспондент ИА «24.kg» подводит итоги Олимпиады и размышляет, какие выводы надо сделать болельщикам и чиновникам.

Рекорды

В Олимпиаде участвовали более 2,9 тысячи атлетов из 92 стран. Разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

По числу спортсменов, стран-участниц и комплектов наград Игры установили новый рекорд.

В медальном зачете победила сборная Норвегии, завоевавшая 39 медалей (по 14 золотых и серебряных и 11 бронзовых). Это новый рекорд Олимпийских игр по общему числу наград. На втором месте Германия (14 + 10 + 7), на третьем Канада (11 + 8 + 10). Также в десятке лучших США, Нидерланды, Швеция, Южная Корея, Швейцария, Франция и Австрия. Хотя бы одну медаль выиграли 30 стран.

Нашу страну представляли два спортсмена. Они остались без наград, зато на открытии Олимпиады прошли под родным флагом. Не все страны имели такую возможность. Кыргызстан небогатый и скромный, но Международный олимпийский комитет нас не унижает.

Фото gettyimages. Сборная Кыргызстана на открытии Олимпийских игр

Лыжи решают все?

Лыжник Тариэль Жаркымбаев занял в спринтерской гонке 78-е место - третье с конца. Кто-то скажет: чего ждать от 21-летнего спортсмена - молодой, неопытный… Но его ровесник, тоже лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии, выиграл в Пхенчхане три золотые медали. Выходит, не в возрасте дело.

Критиковать Жаркымбаева можно, только не зная истории его подготовки к ОИ.

Начать стоит с того, что есть разные виды лыж, и принципы катания на них различаются. Жаркымбаев на ОИ выступал на классических лыжах (как и нужно было). А готовился к Играм на других лыжах - коньковых. Почему? Причина уже набила оскомину.

«Инвентаря не хватает. На соревнования ездим лишь с двумя парами коньковых лыж — тренировочной и для гонок. У них своя техника катания: в отличие от классических лыж они от снега не отталкиваются, и ехать приходится за счет силы рук, не применяя ног. Так что почти все отборочные старты Тариэль бегал не на тех лыжах», - сообщил ИА «24.kg» за месяц до старта Олимпиады его тренер Александр Левданский.

Классические лыжи Тариэлю купили за неделю до выступления на ОИ. Привыкнуть к ним он не успел. Отсюда низкий результат. А так его потенциал выше. «Снаряжение в моем виде спорта значит многое. Допустим, вы как спортсмен сильнее меня, но ваши лыжи или смазка хуже. А я слабее, но мои лыжи и смазка круче. Я у вас выиграю», - говорил ИА «24.kg» сам Жаркымбаев.

Фото А.Левданского. Тариэль Жаркымбаев с тренером на Олимпиаде в Пхенчхане

Обвинять тренера в том, что не обеспечил олимпийца нужными лыжами, последнее дело. Он и так вкладывает личные средства в подготовку молодежи, находит спонсоров. Думается, примерно с февраля 2017-го, когда Жаркымбаев стал реально претендовать на поездку в Пхенчхан, государству стоило обеспечить его всем необходимым. За год катания на соответствующих лыжах он бы подготовился лучше и занял более высокое место.

Стабильность – признак мастерства

Горнолыжник Евгений Тимофеев выступал в двух дисциплинах. В гигантском слаломе стал 63-м из 109 участников, в слаломе – 40-м из 106. О лучших результатах, наверное, и мечтать нельзя было. Особенно если помнить слова его тренера Игоря Борисова, сказанные в январе: «На победу в ОИ нацеливаются все спортсмены. Но надо реально смотреть на наши возможности. Финансирование слабенькое. Медали завоевать очень тяжело. Войти в 40 лучших спортсменов на Олимпиаде для нас будет большим успехом».

Фото gettyimages. Евгений Тимофеев на состязаниях по гигантскому слалому на Олимпиаде в Пхенчхане

На ОИ-2014 Тимофеев выступал в этих же дисциплинах. В гигантском слаломе занял 61-е место, а в обычном – 41-е. Так что в плане результатов он по-прежнему крепкий середняк. А кое в чем даже превосходит признанных фаворитов.

Состязания по слалому в Пхенчхане протекали по тому же сценарию, что и на ОИ-2014. С трассы сошли многие мастера, например, австриец Марсель Хиршер, выигравший на этой Олимпиаде два «золота» в других дисциплинах. Евгений же проявил себя с лучшей стороны - был сконцентрирован и внимателен. Некоторые участки трудной трассы прошел медленно, но не упал и не нарушил правил. Занятое им место – одно из лучших за всю историю выступления сборной КР на зимних ОИ.

Если Тимофеев сохранит мотивацию и пробьется на следующую Олимпиаду, может показать еще более высокий результат.

Фото gettyimages. Евгений Тимофеев на состязаниях по слалому на Олимпиаде в Пхенчхане

Неумение и нежелание

С 1994-го Кыргызстан выступил на семи зимних Олимпиадах. Больше двух спортсменов на одни Игры страна никогда не отправляла. За 24 года никто из восьми представителей КР выше 36-го места не поднимался. Для сравнения: на одной лишь летней Олимпиаде-2012, самой неудачной для КР за все время, выступили 14 спортсменов, и лучший из них стал седьмым.

Ладно, если бы в Кыргызстане нельзя было развивать зимние виды из-за плохих условий. Но у нас для этого подходят и климат, и рельеф. Швейцария, с природой которой частенько сравнивают КР, отправила в Пхенчхан одну из самых солидных делегаций (169 атлетов) и завоевала пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.

Фото pyeongchang2018. Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

Искать оправдания неудачам на зимних Играх – привычное дело чиновников-непрофессионалов. Кто-то скажет, мол, Кыргызстан слишком маленький для успешного развития зимних видов. Но площадь той же Швейцарии почти в пять раз меньше. Другие посетуют, что в КР небольшое население. Но в Финляндии еще меньше, а у нее в Пхенчхане шесть медалей. Третьи пожалуются, что в стране проблемы с экономикой. Но почему это не мешает нам вкладывать большие средства в летние виды?

Причина неудач - в неумении и нежелании чиновников развивать зимние виды. Каждые четыре года одно и то же: сборная КР показывает на ОИ слабый результат, и они дают популистские обещания до следующего раза принять меры. Однако зимние виды в КР в лучшем случае переживают стагнацию. А скорее - глубокий кризис.

Еще век без побед?

Для наших атлетов участие в ОИ, безусловно, знаковое событие, которое запомнится на всю жизнь. Но для развития спорта в стране оно ничего не дает. Во всяком случае, ни одна из предыдущих поездок представителей КР на зимние Игры к нему не привела.

Всякий раз болельщики утешаются: «Зато получили опыт. На следующей Олимпиаде выступим лучше». Увы, это маловероятно. Зимние виды в КР живут лишь за счет усилий крохотной группы энтузиастов. Не благодаря государству, а вопреки. Государство тратит десятки миллионов сомов на проведение в КР чемпионата Азии по борьбе, а купить своему олимпийцу лыжи, чтобы он достойно подготовился к Играм, не в состоянии.

Пора прекращать довольствоваться унизительным принципом «главное не победа, а участие». Если у нас есть хоть капля национальной гордости, надо разработать долгосрочную стратегию развития зимних видов, найти финансы и готовить будущих олимпийцев с детства, создав им все необходимые условия. Тогда через 12-16 лет мы будем на ОИ конкурентоспособны. А если и дальше пускать обывателям пыль в глаза, создавая видимость заботы о спортсменах и тренерах, то и через сто лет будем занимать на Играх 80-е место.