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Спорт

Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад

из архива Е.Тимофеева
Фото из архива Е.Тимофеева. Евгений Тимофеев

Горнолыжник Евгений Тимофеев сегодня показал один из лучших результатов сборной Кыргызстана за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах.

Как независимое государство Кыргызстан участвовал в зимних Играх семь раз: в 1994-м, 1998-м, 2006-м и 2014-м годах на ОИ страна отправляла по одному спортсмену, а в 2002-м, 2010-м и 2018-м – по два.

Лучшим результатом остается 36-е место, которое на ОИ-1998 занял биатлонист Александр Тропников. Вторым идет результат Дмитрия Чвыкова – 39-е место в прыжках с трамплина на ОИ-2002.

Евгений Тимофеев с другим горнолыжником Иваном Борисовым долгое время делил третью строчку в таблице рекордов КР на зимних Играх. Оба заняли 41-е место: Борисов – на ОИ-2006, Тимофеев – на ОИ-2014.

Теперь Евгений занимает третью строчку единолично – он стал 40-м на турнире по слалому на Олимпиаде в Пхенчхане.

Хотя за плечами Тимофеева две Олимпиады, ему всего 23 года. В будущем он может добиться еще большего.
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