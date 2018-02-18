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Спорт

Кыргызстанский горнолыжник Евгений Тимофеев занял 63-е место на Олимпиаде

Горнолыжник Евгений Тимофеев занял 63-е место на зимней Олимпиаде, продолжающейся в городе Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках ОИ определились победители в дисциплине «гигантский слалом». Утром на старт в первой попытке вышли 109 участников из 69 стран. Благополучно финишировать смогли 85, включая Евгения Тимофеева, занявшего 72-е место.

После обеда прошла вторая, решающая попытка. Закончить ее удалось 75 атлетам. Олимпийским чемпионом стал австриец Марсель Хиршнер, чей результат по сумме двух попыток составил 2 минуты 18,04 секунды. На втором месте норвежец Хенрик Кристофферсен (2 минуты 19,31 секунды), на третьем француз Алексис Пентюро (2 минуты 19,35 секунды). Результат Евгения Тимофеева — 2 минуты 41,03 секунды.

Напомним, на Олимпиаде-2014 в этой же дисциплине Евгений Тимофеев стал 61-м.

«Мечтаю о золоте, но трезво оцениваю свой текущий уровень. Конкуренция на ОИ очень серьезная. Чтобы победить, нужно жить в Европе и тренироваться в своеобразной высшей лиге с людьми, которые уже через это прошли», — сказал ИА «24.kg» Евгений Тимофеев в ноябре 2017-го.

«На победу на ОИ нацеливаются все спортсмены. Но надо реально смотреть на наши возможности. Финансирование слабенькое. Медали завоевать очень тяжело. Войти в 40 лучших спортсменов на Олимпиаде для нас будет большим успехом», — заявил журналистам в январе его тренер Игорь Борисов.
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