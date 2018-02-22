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Спорт

ОИ. Кыргызстанец Евгений Тимофеев опередил 66 спортсменов на турнире по слалому

Кыргызстанец Евгений Тимофеев сегодня опередил 66 спортсменов на турнире по слалому на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Состязания состояли из двух попыток. Первая прошла утром – лишь 52 из 106 стартовавших участников смогли финишировать. Евгений Тимофеев показал 49-е время.

из архива Е.Тимофеева
Фото из архива Е.Тимофеева. На соревнованиях в Кыргызстане

Только что завершилась вторая попытка. С трассы сошли еще девять участников. На пьедестал почета поднялись швед Андре Майрер (1 минута 38,99 секунды), швейцарец Рамон Зенхаузерн (1 минута 39,33) и австриец Михаэль Матт (1 минута 39,66).

Евгений Тимофеев занял 40-е место с результатом 2 минуты 3,93 секунды. Среди тех, кого он опередил, оказался, например, двукратный победитель этой Олимпиады (в других дисциплинах), австриец Марсель Хиршер.

Напомним, ранее в рамках ОИ-2018 Евгений Тимофеев занял 63-е место в гигантском слаломе.

«На победу на ОИ нацеливаются все спортсмены. Но надо реально смотреть на наши возможности. Финансирование слабенькое. Медали завоевать очень тяжело. Войти в 40 лучших спортсменов на Олимпиаде для нас будет большим успехом», — заявил журналистам в январе его тренер Игорь Борисов.

На этом сборная КР завершает участие в Олимпиаде. Кроме Тимофеева, в Пхенчхан ездил лыжник Тариэль Жаркымбаев. Он стал 78-м в спринтерской гонке.
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