Лыжник Тариэль Жаркымбаев: Пробился на Олимпиаду благодаря родителям и тренеру

Тариэль Жаркымбаев — фанат лыжных гонок. За карьеру выступил на многих крупных соревнованиях. Недавно завоевал путевку на зимние Олимпийские игры-2018. О том, тяжело ли она ему далась, на какой результат рассчитывает на ОИ, чем гордится и увлекается, спортсмен рассказал ИА «24.kg». В беседе также участвовал его наставник Александр Левданский.

Тариэль Жаркымбаев родился в 1996 году в Бишкеке. Многократный чемпион Кыргызстана по биатлону и лыжным гонкам. В 2017-м нес флаг КР на церемонии открытия Всемирной универсиады. Позитивный и скромный молодой человек.

Душой и телом

— Давно в спорте?

— С восьми лет. Поначалу увлекался многими видами — рукопашным боем, боксом, таэквондо, футболом. На лыжи записался вместе с друзьями. Первый тренер — Любовь Малянова. Постепенно все бросили спорт, а я остался. Последние два года профессионально занимаюсь у Александра Левданского биатлоном и лыжами. По-прежнему люблю футбол и играю при первой возможности.

— Больше нравятся лыжи или биатлон?

— Сложный вопрос! И то, и то по душе.

Фото из архива Т.Жаркымбаева. На соревнованиях. Австрия, 2017 год

— Стреляете метко?

— Вроде да. Зависит от психологии. Главное — подходить к делу с холодной головой.

— Летом отдыхаете?

— В 2017-м тренер дал отдохнуть месяц — в марте. С апреля вновь тренировки. Когда тепло, бегаем, отправляемся в поход, катаемся на лыжероллерах.

Фото из архива А.Левданского. На соревнованиях. Италия, 2017 год

Почетная миссия

— Есть кумир?

— Норвежский биатлонист Тарьей Бе. Он олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. У нас с ним имена похожи (смеется).

— Учитесь?

— После школы сосредоточился на спорте. В этом году собираюсь пойти учиться на тренера в Академию физической культуры и спорта. Но биатлон и лыжи не брошу. Выступать хочу лет до 40-45 — как другой знаменитый норвежец Уле-Эйнар Бьерндален.

— На параде открытия Универсиады-2017 вы были знаменосцем сборной КР. Что тогда ощущали?

— Было приятно и почетно. При этом краснел — мандраж был до конца парада.

Фото ГАМФКиС. Тариэль Жаркымбаев получает от директора ГАМФКиС флаг КР перед отправкой на Всемирную зимнюю универсиаду. Бишкек, 2017 год

— Азиатские игры-2017 запомнились?

— В спринте чувствовал себя очень хорошо. Но немного уступал соперникам в плане инвентаря. Нужно было бежать на классических лыжах, а у меня их не было (и по сей день нет). Пришлось использовать коньковые лыжи, и нагрузка на руки заметно увеличилась.

Фото ГАМФКиС. На зимних Азиатских играх. Япония, 2017 год

Высшее достижение

— Как восприняли получение олимпийской лицензии?

— Было удивительно. Пару дней не мог до конца в это поверить. Да и до сих пор немного сомневаюсь.

Мечтал попасть на Олимпиаду с детства. Помню, тренер однажды сказал мне, что это для спортсмена высшее из всех достижений. Тариэль Жаркымбаев

На ОИ выступлю в спринте (1,6 километра) классическим стилем.

— Путевка на ОИ далась трудно?

— Дистанция спринта вроде небольшая, но выкладывался я на всю катушку. Каждый раз после финиша «валялся» — минут 20 приходил в себя.

За попадание на ОИ хочу поблагодарить родителей. Несколько раз бросал спорт, но они поддерживали, и я возвращался. Покупали инвентарь, экипировали. Тариэль Жаркымбаев

Снаряжение в моем виде спорта значит многое. Допустим, вы как спортсмен сильнее меня, но ваши лыжи или смазка хуже. А я слабее, но мои лыжи и смазка круче. Я у вас выиграю.

Родители и сегодня помогают. Очень многое делает тренер. Он мне как второй отец.

— Какой результат на Олимпиаде сочтете для себя успешным?

— Не проиграть лидерам больше 20-25 секунд.

Александра Левданского отличают редкий энтузиазм и трудолюбие. Родился в Сибири, а сюда перебрался в 1970-х. Долгое время был легкоатлетом: побеждал на чемпионате республики, Всесоюзных молодежных играх, выступал на ЧМ по кроссу и полумарафону. Занимался лыжными гонками. С 2005-го работает тренером по биатлону в СДЮШОР Первомайского района Бишкека.

Фото из архива А.Левданского. Главный тренер сборной КР по биатлону Александр Левданский

Работа и хобби

— Раньше ваши подопечные на ОИ выступали?

— На взрослых нет, а на юношеских дважды: на ОИ-2012 — лыжник Зафар Шахмуратов, на ОИ-2016 — биатлонистка Кундуз Абдыкадырова.

Получить путевку на ОИ-2018 было не особо сложно. В зачет пошли результаты пяти зарубежных стартов по лыжным гонкам. Завоевать лицензию по биатлону оказалось нереально. Это элитный, очень конкурентный вид спорта. В лыжах система отбора мягче.

Фото из архива А.Левданского. На сборах. Каджи-Сай, 2017 год

Спортивной школы по лыжным гонкам в КР нет. Для нас они как хобби. Главная цель — развивать биатлон. Используем три трассы в селе Таш-Добо (Воронцовка) и окрестностях.

— Где будете готовиться к играм?

— Через неделю отправимся на лыжно-биатлонный комплекс в Алматы. Будем работать на скорость десять дней, а 4 февраля вылетим в Корею.

Проводим сборы постоянно. Летом в основном в Каджи-Сае, Чолпон-Ате и Бостери. На роликовых лыжах ездим на южном берегу Иссык-Куля, где есть подходящий участок трассы.

В целом у меня тренируются около 70 человек. Кроме биатлона и лыжных гонок занимаемся легкой атлетикой, спортивным и лыжным ориентированием. Тренировки бесплатные.

— Перспективные ученики есть?

— И среди молодежи, и среди взрослых. Основная масса занимающихся — школьники. Увы, поступив в институт, почти все бросают спорт.

Тренирую не один, в СДЮШОР есть и другие наставники. Еще несколько человек готовы вести занятия по лыжным гонкам, если по ним откроется школа. Например, нарынчане, приезжавшие ко мне учиться.

С миру по нитке

— Тариэль говорит, у него нет классических лыж...

— Инвентаря не хватает. На соревнования ездим лишь с двумя парами коньковых лыж — тренировочной и для гонок. У них своя техника катания: в отличие от классических лыж они от снега не отталкиваются; ехать приходится за счет силы рук, не применяя ног. Так что почти все отборочные старты Тариэль бегал не на тех лыжах.

— В таких условиях пробиться на Олимпиаду!

— В декабре на соревнованиях в Алматы он опередил и выбил из борьбы члена сборной Казахстана (мастера спорта международного класса). Для старта в следующей гонке тот одолжил ему свои классические лыжи. Но Тариэль на таких ездить не привык и упал, не справившись с управлением.

Надеюсь, купим классические лыжи на предстоящих сборах, иначе и на ОИ придется ехать на коньковых. Комплект не самого дорогого инвентаря (ботинки, лыжи и палки) для одного взрослого спортсмена стоит $1 тысячу. Александр Левданский

— Вас с учениками кто-нибудь поддерживает?

— Международный союз биатлонистов иногда выделяет лыжи и форму. Однажды подарил несколько спортивных винтовок. Бывает, помогают частные лица. В 2012-м спонсор передал 43 пары деревянных лыж. Крепления и обувь к ним приобретали сами. Трачу на инвентарь много личных средств; помогает федерация. Посольство Германии в КР на днях подарит 25 пар лыжных ботинок и креплений под них.

Международный олимпийский комитет 14 месяцев выплачивал Тариэлю стипендию — $1500. Деньги ушли на питание, поездки на соревнования и сборы. Александр Левданский

Во многих командах есть сервисмены, готовящие снаряжение к старту, и врачи. Мы о них только мечтаем. Нет стадиона. Трассы прокладываем сами при помощи снегохода. Одну сделали на горном склоне, но ее почти сразу кто-то изъездил на джипе.

В теплых странах уже не боятся вкладывать в наш вид: появляются биатлонисты в Австралии и Бразилии. Стали нормально выступать турки. Будем надеяться, у нас появится постоянный спонсор, который оценит наши усилия.

На ОИ-2018 от КР также выступит горнолыжник Евгений Тимофеев. Интервью с ним читайте здесь, а с его тренером Игорем Борисовым — здесь.