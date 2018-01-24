Кыргызстан впервые принял официальные международные соревнования по горным лыжам

Накануне был особенный день для горных лыж в Кыргызстане — страна впервые приняла соревнования под эгидой Международной федерации (ФИС). Корреспондент ИА «24.kg» наблюдал за историческим событием.

Участники собрались на горнолыжной базе «Орловка». Среди них два обладателя лицензии на предстоящие Олимпийские игры — узбекистанец Комилжон Тухтаев и наш Евгений Тимофеев.

Между ними и развернулась основная борьба: уже в первой попытке они довольно сильно оторвались от преследователей. Тухтаев преодолел трассу за 1 минуту 5,63 секунды, Тимофеев – за 1 минуту 6,23 секунды.

«В Кыргызстане я впервые. Тут у меня есть друзья-горнолыжники. Позвали на этот старт, и я приехал их поддержать, — сказал ИА «24.kg» Комилжон Тухтаев. — Склон подготовлен отлично. Первая трасса очень сложная».

За победу в дисциплине «слалом» боролись 29 спортсменов (22 мужчины и семь женщин) из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Длина трассы — около 650 метров. Перепад высот между стартом и финишем — 180 метров.

Фото ИА «24.kg». Состязания по слалому в разгаре

«На родине выступать намного легче, чем за границей, — признался журналистам Евгений Тимофеев. — Другая обстановка, другой снег, родные лица. Пока своим результатом не очень доволен. Но есть еще вторая попытка».

Он отметил, что находится в Орловке неделю. Тренируется каждый день с 8.00 до 15.00 и уже достиг пика формы. «До поездки на Олимпиаду у меня два соревнования — сегодняшнее и завтрашнее», — отметил спортсмен.

Поддержать нашего олимпийца прибыл его отец. Он с горечью констатировал, что конкурентов у Евгения в республике нет.

К сожалению, в Кыргызстане ему никто пока в спину не дышит. Приятно наблюдать за сегодняшними соревнованиями вживую. Ранее я только на видео смотрел выступления сына. Михаил Тимофеев

Турнир такого уровня, да еще дебютный для КР, а никого из спортивных чиновников не видно! Сколько раз после провалов на Олимпиадах и Азиатских играх они обещали всерьез заняться развитием зимних видов. Но это, как и прежде, лежит на энтузиастах.

Идею провести турнир мы вынашивали лет пять. Не хватало финансирования и горнолыжные базы не шли навстречу — не предоставляли склоны. Два года назад специалисты из ФИС квалифицировали эту трассу и внесли в свой реестр. Президент Федерации лыжного спорта КР Игорь Борисов

«Потом мы стали приобретать необходимое оборудование. Проводим состязания за счет федерации и спонсоров. Постараемся устраивать их каждый год, — отметил президент Федерации лыжного спорта КР Игорь Борисов. — Турнир рейтинговый. Успешное выступление позволит участникам улучшить свои показатели в международной таблице».

Фото ИА «24.kg». Участник приближается к финишу

«В январе-марте 2017-го республика помогла нам с поездками на соревнования. Летом и осенью были затруднения с финансированием, хотя наши мероприятия обозначены в календарном плане, — добавил он. — В начале февраля мы должны улететь в Корею, где пройдет Олимпиада. На победу на ОИ нацеливаются все спортсмены. Но надо реально смотреть на наши возможности. Финансирование очень слабенькое. Медали при таком завоевать очень тяжело. Войти в 40 лучших спортсменов на ОИ для нас будет большим успехом».

Фото ИА «24.kg». Евгений Тимофеев наблюдает за выступлением главного соперника

Во второй попытке Комилжон Тухтаев вновь опередил Евгения Тимофеева на 0,6 секунды и по сумме результатов стал чемпионом. Тимофеев на втором месте. Третью строчку с отставанием в 11,25 секунды от лидера занял еще один наш известный спортсмен, участник ОИ-2010 Дмитрий Трелевский.

Среди женщин тройку лучших составили Ольга Палюткина (КР), Александра Запевалова (Казахстан) и Елена Лобунцова (КР).

«Соревнования прошли успешно, без травм. Трассы соответствовали требованиям ФИС. Все вопросы по безопасности решены. Техническое обеспечение вполне нормальное. Медицина и спасатели были наготове. Из замечаний — нарушение графика проведения соревнований, — сказал журналистам технический делегат ФИС Юрий Гурьев (Россия). — Что касается спортсменов, то уровень подготовки невысокий. Но для того и проводятся старты, чтобы он повышался».

На сегодня в Орловке намечен аналогичный турнир по слалому.