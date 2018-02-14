В Бишкек на чемпионат Азии по борьбе съедутся спортсмены из 38 стран

В Бишкек на чемпионат Азии по борьбе съедутся участники из 38 стран. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования пройдут с 27 февраля по 4 марта во Дворце спорта имени Кожомкула. В программе — турниры среди взрослых по вольной, греко-римской и женской борьбе. Будет разыграно 30 комплектов наград.

«Местом проведения ЧА Кыргызстан утвердили в августе 2017-го в Париже на конгрессе Объединенного мира борьбы. На организацию чемпионата предусмотрено более 20 миллионов сомов из бюджета ГАМФКиС, — отметили в ведомстве. — Ранее подобный турнир проходил в Бишкеке в 2007-м, и тогдашний президент международной федерации признал его лучшим из всех азиатских первенств».