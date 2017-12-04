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Спорт

Спортивный календарь с 4 по 10 декабря

29 ноября — 7 декабря. Чемпионат мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу. Мехико (Мексика)

 Кыргызстан представляют пять спортсменов, в том числе участники Параолимпийских игр Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев. 

1-8 декабря. Международные соревнования на кубок Barrington Ice Arena по хоккею с шайбой. Чикаго (США) 

Участвуют команды, составленные из игроков 2008 года рождения и младше. Среди них сборная Бишкека. Игроки столь юного возраста из Кыргызстана на такой престижный турнир выехали впервые

4 декабря. Международные соревнования Tsunami Cup 2017 по футболу, второй тур. Индонезия 

сборная Кыргызстана — сборная Брунея. 

Вряд ли что-то помешает нашей команде победить: Бруней — далеко не лидер мирового футбола. Возрастная категория участников турнира — до 23 лет. Цель — подготовка к летним Азиатским играм-2018. 

4-10 декабря. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Хуахин (Таиланд) 

За победу борются около 60 мастеров ракетки из 24 стран. В их числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. 

4-10 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Солапур (Индия) 

Звание сильнейшей оспаривают более 40 теннисисток из 19 стран. От Кыргызстана выступает Ксения Палкина. 

6 декабря. Международные соревнования Tsunami Cup 2017 по футболу, третий тур. Индонезия 

сборная Индонезии — сборная Кыргызстана. 

Поединок против хозяев турнира наверняка получится для кыргызстанцев самым сложным. Уровень отечественной сборной выше, и проиграть она не должна. 

8-10 декабря. Чемпионат Бишкека по тайскому боксу. Бишкек, клуб «Ахиллес»

 Медали разыгрывают в трех возрастных группах: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса. 

9 декабря. Международные соревнования JFC 2017 по смешанным единоборствам. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула 

Состязания среди бойцов-профессионалов под эгидой JFC проводятся в Кыргызстане третий год. Наиболее запомнился дебютный турнир, где выступал легендарный Джефф Монсон. В этот раз, помимо предварительных и основных боев, представлен формат «стенка на стенку»: силами мерятся бойцы клубов «Ахмат» (Россия) и Jash Kuch (КР). Всего намечено 12 схваток. В главном бою вечера в весовой категории 70 килограммов Юрий Проценко (Украина) и Мыктыбек Мамасалиев (КР) оспаривают чемпионский пояс JFC. 

9 декабря. Международные соревнования JSF Kickboxing Challenge 12. Варшава (Польша) 

Запланировано семь боев среди кикбоксеров-профессионалов. В весовой категории 65 килограммов бьются Мурат Азербиев (Беларусь) и Алексей Федосеев (Кыргызстан).

9-10 декабря. Чемпионат мира по карате кекушинкай. Екатеринбург (Россия)

Кыргызстан представляют Артем Носарев и Асылбек уулу Арсланбек из федерации KWF (президент Алмаз Батырбеков).
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