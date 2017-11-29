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Спорт

Юные хоккеисты из Кыргызстана выступят на турнире в США

Хоккеисты из Кыргызстана выступят на международном турнире на кубок Barrington Ice Arena в США. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-президент федерации данного вида спорта КР Асель Абдыгулова.

Состязания пройдут 1-8 декабря в городе Чикаго. Возрастная категория участников — 2008 год рождения и младше. Выступят пять американских команд. Нашу страну представит сборная Бишкека (СДЮШОР СИ).

Впервые в истории Кыргызстана игроки столь юного возраста едут на такой престижный турнир. Уровень наших детей очень хороший – выступали в России и Казахстане. Благодарим мэра Бишкека и главу Управления физической культуры и спорта, которые выделили средства для этой поездки.

Асель Абдыгулова
«Участие в данном турнире — шанс для наших хоккеистов показать свой уровень. Там будут агенты из других команд, которые станут к ним присматриваться, — добавил директор СДЮШОР СИ Мейирхан Аманбеков. — Юношеский и молодежный хоккей у нас сейчас развивается в лучшую сторону».
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