Камчыбек Ташиев посетил Великобританию

В рамках рабочего визита в Великобританию в качестве президента Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел переговоры с руководством футбольного клуба «Астон Вилла», выступающего в английской Премьер-лиге, по вопросам потенциального сотрудничества. Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из его сторонников Откурбек Рахманов.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы подготовки и повышения квалификации тренерского состава КР с участием специалистов клуба «Астон Вилла», обмена опытом по развитию молодежного и детского футбола, организации совместных учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей с участием кыргызстанских клубов, а также программы обмена будущими кыргызстанскими футболистами, включая стажировку отечественных специалистов в академии клуба.

Отмечается, что особое внимание уделено развитию маркетинговой сферы через бренд «Астон Вилла», в том числе совместным проектам по продвижению культуры и туризма Кыргызстана.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что сотрудничество с авторитетным клубом «Астон Вилла» откроет новые возможности для развития кыргызского футбола на международной арене, а представители английского клуба, по словам Откурбека Рахманова, отметили высокий потенциал кыргызского футбола и выразили готовность содействовать реализации совместных инициатив.

Сообщается, что стороны договорились об укреплении спортивных связей между КР и Великобританией. Это станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры нашей республики и подготовке молодых талантов.

Председатель ГКНБ и заместитель главы кабинета министров Камчыбек Ташиев по совместительству является президентом Кыргызского футбольного союза с февраля 2024 года.