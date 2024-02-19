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Власть

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза

Фото с прямого эфира конгресса КФС. Камчыбек Ташиев

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза. Такое решение принято на внеочередном конгрессе КФС.

Камчыбек Ташиев избран единогласно.

Он возглавил союз до апреля 2026 года.

На место главы КФС был предложен только один кандидат — Камчыбек Ташиев. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287065/
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