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Спорт

Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу на чемпионате Азии по борьбе

Фото из архива ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова сегодня завоевала бронзу на чемпионате Азии по женской борьбе, проходящем в Нью-Дели (Индия).

Она выступала в весовой категории 62 килограмма и уже в дебютной схватке проиграла сильной японке Юкако Каваи. Объединенный мир борьбы назвал их напряженное противостояние возможной прелюдией к предстоящим Олимпийским играм. Благодаря тому, что Юкако вышла в финал, Айсулуу смогла побороться за бронзу. Она взяла ее, досрочно одолев хозяйку ковра Сонам Сонам.

Айсулуу Тыныбекова — трехкратная чемпионка Азии (2016, 2017, 2019), чемпионка Азиатских игр — 2018, чемпионка мира — 2019. Нынешний турнир был для нее частью подготовки к Олимпиаде.

На этом турнир по женской борьбе в рамках чемпионата Азии завершен. У кыргызстанок серебро и бронза. 22 февраля стартует заключительный вид программы — вольная борьба.
Ссылка: https://24.kg/sport/144419/
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