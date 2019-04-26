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Спорт

Айсулуу Тыныбекова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе

Фото из архива ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова - трехкратная чемпионка Азии по женской борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня стала чемпионкой Азии по борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

ЧА продолжается в городе Сиане (Китай). Тыныбекова боролась в весе 62 килограмма и выиграла все свои три схватки. Повержены Набира Эсенбаева (Узбекистан), Салинее Списомбат (Таиланд) и Юкако Каваи (Япония). В финале Айсулуу долгое время уступала в счете японке и вырвала победу лишь за пять секунд до конца. Интересно, что третьей в этой весовой категории стала индийка Сакши Малик, поборовшая ее в схватке за бронзу на Олимпиаде — 2016.

Начиная с 2013-го, Айсулуу Тыныбекова пять лет подряд была в призерах чемпионата Азии. В 2013-м она выиграла бронзу, в 2014-м и 2015-м — серебро, в 2016-м и 2017-м — золото. ЧА — 2018, проходивший в Бишкеке, из-за травмы пропустила. Она также бронзовый призер чемпионата мира — 2017 и чемпионка Азиатских игр — 2018.

Ранее на ЧА — 2019 кыргызстанка Мээрим Жуманазарова взяла бронзу. 27 апреля в рамках чемпионата стартует турнир по греко-римской борьбе.
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