Кыргызстанка Айпери Медет кызы сегодня выиграла серебро на чемпионате Азии по женской борьбе.

Она выступала в весовой категории 76 килограммов. В первой схватке уверенно победила Мухлису Нормуминову (Узбекистан), во второй уступила Хирое Минагаве Сузуки (Япония), а в третьей поборола Эльмиру Сыздыкову (Казахстан). В финале Айпери вновь встретилась с Хирое Минагаве Сузуки, но взять реванш не смогла. Эта японка — серебряный призер чемпионата мира — 2019.

Чемпионат проходит в Нью-Дели (Индия). Ранее наши борцы греко-римского стиля завоевали два серебра и три бронзы. Впереди еще три соревновательных дня.