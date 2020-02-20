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Спорт

Кыргызстанка Айпери Медет кызы — серебряный призер чемпионата Азии по борьбе

Фото gettyimages.com. Айпери Медет кызы

Кыргызстанка Айпери Медет кызы сегодня выиграла серебро на чемпионате Азии по женской борьбе.

Она выступала в весовой категории 76 килограммов. В первой схватке уверенно победила Мухлису Нормуминову (Узбекистан), во второй уступила Хирое Минагаве Сузуки (Япония), а в третьей поборола Эльмиру Сыздыкову (Казахстан). В финале Айпери вновь встретилась с Хирое Минагаве Сузуки, но взять реванш не смогла. Эта японка — серебряный призер чемпионата мира — 2019.

Чемпионат проходит в Нью-Дели (Индия). Ранее наши борцы греко-римского стиля завоевали два серебра и три бронзы. Впереди еще три соревновательных дня.
Ссылка: https://24.kg/sport/144275/
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