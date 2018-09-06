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Спорт

Азиатские игры. У Кыргызстана будет третья золотая медаль

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова должна получить золотую медаль 18-х летних Азиатских игр, прошедших в Индонезии 18 августа — 2 сентября.

Айсулуу выступала на турнире по женской борьбе в весовой категории 62 килограмма и стала серебряным призером. В финале она не справилась с Орхон Пуревдорж из Монголии. Теперь же, по данным Олимпийского совета Азии, выяснилось, что в допинг-пробе монголки, взятой на Азиаде, нашли запрещенный препарат «Станозолол». Пуревдорж лишили золотой медали. Тыныбековой ее еще не дали, но в таких случаях награда, как правило, переходит к спортсмену, идущему ниже в итоговом протоколе. Так было, к примеру, с борцом Базаром Базаргуруевым, который спустя 10 лет получил «бронзу» Олимпийских игр-2008.

Когда это случится, у Кыргызстана будет три золотые медали на Азиаде. С 22-го места в командном зачете наша сборная поднимется на 20-е. Даже без этого КР показал лучший результат в истории выступлений на Азиатских играх.
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