20:26
+31
USD 67.84
EUR 73.71
RUB 1.19
Спорт

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка Азии по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова — чемпионка Азии по женской борьбе. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, сегодня в рамках континентального первенства прошли состязания в весовой категории 58 килограммов. На ковер вышли 10 участниц. Тыныбекова провела три схватки и во всех уверенно победила. Поочередно повержены Гульшахарат Таласова (Казахстан), Катсуки Сакагами (Япония) и Сарита Сарита (Индия).

Для сборной КР по женской борьбе эта медаль стала единственной на данном ЧА.
Ссылка: https://24.kg/sport/51652/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В столице Кыргызстана прошли состязания по борьбе на лошадях
В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе
Айсулуу Тыныбекова почти восстановилась от травмы и готовится к чемпионату Азии
В Бишкеке прошел турнир по борьбе алыш памяти Баямана Эркинбаева
У кыргызстанцев четыре медали на турнире по борьбе в Минске
Айсулуу Тыныбекова завоевала «серебро» в женской борьбе, несмотря на травму
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по вольной борьбе
Кыргызстанцы выиграли 18 боев на турнире WEF Proffight-13 по кулатуу
Кыргызстанка Айпери Медет кызы остановилась в шаге от «бронзы» на международном турнире по женской борьбе
Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире по женской борьбе
Популярные новости
Дастан Шаршеев: К&nbsp;бою-реваншу на&nbsp;чемпионате TNA буду готовиться, как к&nbsp;войне! Дастан Шаршеев: К бою-реваншу на чемпионате TNA буду готовиться, как к войне!
Чемпионат по&nbsp;таэквондо: Джеки Чан отдыхает! Чемпионат по таэквондо: Джеки Чан отдыхает!
Дуатлон: праздник сильных и&nbsp;выносливых Дуатлон: праздник сильных и выносливых
Всемирный день легкой атлетики: как в&nbsp;Бишкеке поздравляли королеву спорта Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Голосовой чат&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Голосовой чат»
MegaCom представляет новый тарифный план &laquo;Элдик Интернет&raquo; MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!