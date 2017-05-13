Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова — чемпионка Азии по женской борьбе. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, сегодня в рамках континентального первенства прошли состязания в весовой категории 58 килограммов. На ковер вышли 10 участниц. Тыныбекова провела три схватки и во всех уверенно победила. Поочередно повержены Гульшахарат Таласова (Казахстан), Катсуки Сакагами (Япония) и Сарита Сарита (Индия).

Для сборной КР по женской борьбе эта медаль стала единственной на данном ЧА.