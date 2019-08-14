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Спорт

Чемпион Алексей Федосеев: Раньше дрался ради медалей, теперь — ради своей семьи

Фото из личного архива. Алексей Федосеев на одном из турниров

За 20 лет в кикбоксинге Алексей Федосеев стал легендой. Но желание выступать у него не иссякло — скоро он дебютирует в смешанных единоборствах. О подготовке к предстоящему бою, памятных турнирах, травмах и стимулах 32-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Алексей Федосеев занимается в клубе «Гермес Профи» у тренера Александра Воинова. Выступает среди любителей и профессионалов. Он трехкратный чемпион мира (2012, 2012, 2014), обладатель Кубка мира (2012), чемпион Азиатских игр (2013, 2017), Европы (2008), Азии (2015, 2016) и Евразии (2010, 2011).

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев с частью своих наград

Миссия в Корее

 — В 2018-м некоторые СМИ сообщали, что вы ушли из спорта. Они поторопились?

— Мысль закончить была. После стольких побед имею на это право. С другой стороны, давно планировал попробовать себя в ММА. И мои фанаты этого хотят.

Несколько организаций предлагали мне выступить на их турнирах, но не смогли заинтересовать в финансовом плане. Корейской Road FC это удалось. Спасибо хлопотавшему за меня промоутеру Айбеку Мусаеву.

Бой пройдет в начале сентября в Корее. Моим соперником будет корейский спортсмен, имеющий много побед в ММА.

 

— Не поздновато для дебюта в таком серьезном единоборстве?

— Главное — желание. У меня оно огромное. Road FC предлагала контракт на два года. Но больших планов пока не строю. Хочу понять, мое ли это. После дебютного боя будет ясно.

Выступать буду в весовой категории 61 кг, в которой уже лет восемь не бился. Обычно вешу 66-68 кг. Согнать вес к турниру — одна из самых непростых задач.

— Как тренер отреагировал на ваше желание драться в ММА?

— В кикбоксинге мы с ним сделали все, что планировали. Теперь ему важно, чтобы у меня в жизни все было в порядке. Он сказал: «Ты хорошо подумал? Мне неинтересно, как ты выступишь. Хочу, чтобы вернулся здоровым». Он мне как второй отец: вложил в меня много времени и труда, дал ценные наставления.

 

из личного архива
Фото из личного архива. Алексей Федосеев (второй справа) на раннем этапе карьеры

Хорошая встряска

— Когда начали готовиться к бою?

— Около месяца назад. В июле провел сборы на Иссык-Куле, а сейчас занимаюсь в Бишкеке.

Хочу победить, но в профессиональном спорте одного желания мало. В одиночку преуспеть невозможно. Нужны опытный тренер и классный массажист.

Надо правильно питаться, побольше спать, ходить в баню, бегать кросс в горах, выезжать на сборы... Чтобы ни на что не отвлекаться, нужны деньги. Получаю от государства стипендию, но она не так уж велика. Спасибо команде «Гермес Профи», фанатам и друзьям, которые мне помогают.

24.kg
Фото 24.kg. Алексей Федосеев готовится к дебюту в ММА. Август 2019 года

— Тренируетесь как в молодости?

— Даже больше. Ведь ММА мне в новинку. Тренируюсь каждый день утром и вечером. Работаю в парах, на лапах, провожу спарринги со многими хорошими бойцами. Они заставляют попотеть!

В свое время выиграл мемориал Гордеева по боевому самбо, несколько раз был чемпионом КР по рукопашному бою, выступал на турнирах по ушу-саньда и тайскому боксу. Поэтому необходимый в ММА опыт борьбы в стойке у меня есть. А вот борьбу в партере надо отрабатывать. Мне она непривычна. В этом помогают Бусурманкул Абдибаит уулу, Алимардан Абдыкааров и еще несколько бойцов ММА.

Когда-то мог тренироваться трижды в день и назавтра возвращаться в зал полным энергии. Теперь после вечерней тренировки сил ни на что не остается. На восстановление уходит больше времени, чем раньше. Периодически напоминают о себе старые травмы. Их у меня было немало.

— Какая самая серьезная?

— Перелом челюсти в двух местах. После нее 1,5 года не выходил на ринг. Получал ушиб головного мозга, внутричерепную гематому, повреждал конечности...

Но если вдруг день-два не тренируюсь, все начинает болеть. Организм привык к постоянным встряскам. Чтобы быть в тонусе, должен сделать хотя бы зарядку. Спорт — мой образ жизни. 

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев (справа) на одном из турниров

 

Бровь — в кровь

— В 2018-м пробовали себя в экзотическом для Кыргызстана шутбоксинге. Какие впечатления?

— Это единоборство мне в целом знакомо: приемы в нем такие же, как в ушу-саньда, плюс разрешены удары локтями. Турнир проходил в Японии. Я отлично начал, сделав два-три ярких броска. Был самоуверен и поплатился за это. Атакуя, напоролся на локоть соперника и глубоко рассек бровь. Лицо залило кровью. Я не чувствовал боли и хотел продолжить бой, но врачи не позволили. Арбитр присудил мне техническое поражение.

— В профессиональном кикбоксинге вас еще увидим?

— Если поступит достойное предложение, почему нет? В последний раз такое было в конце 2017-го, когда я победил в Польше.

В начале 2019-го должен был провести в ОАЭ новый бой за титул чемпиона мира. Потратил много времени на подготовку, отменил зарубежные поездки, отказался от других боев. Но организаторы оказались непрофессионалами и несколько раз переносили турнир. В конце концов, мое терпение лопнуло, и я разорвал с ними связь.

— Многие болельщики несколько лет ждут вашего боя-реванша с белорусом Юрием Жуковским.

— Мы с тренером вели переговоры об этом бое, но к взаимопониманию со стороной Жуковского не пришли. Хотя я по сей день готов с ним встретиться в любое время и в любом месте. У нас остались нерешенные вопросы.

из личного архива
Фото из личного архива. Алексей Федосеев (справа) на одном из турниров

Бой с танком

— Какой поединок особенно запомнился?

— За титул интерконтинентального чемпиона, прошедший в Бишкеке в 2011-м. Мне противостоял боец из Таиланда. Я выиграл, но потом три дня не мог встать с кровати. Все тело болело, были огромные синяки. Будто танк по мне проехал.

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев (второй справа) после боя за титул интерконтинентального чемпиона. 2011 год

Еще запомнился бой за титул чемпиона мира по версии WAKO-PRO против бразильца Эмерсона Фалькао. Он прошел в Бишкеке в 2014-м, и я победил. До него долго не выступал из-за уже упомянутой травмы и боялся пропустить удар в лицо.

Но у меня не было выбора: если бы отказался драться, нового шанса побороться за чемпионский пояс пришлось бы ждать два-три года.

Через год в Сан-Паулу должен был состояться реванш, но Фалькао сломал ногу, а после перешел в другую весовую категорию. Сейчас мы с ним переписываемся в Instagram. Из-за травм он бросил спорт и стал тренером. Его подопечный Жозе Алду много лет был чемпионом UFC.

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев (справа) и Эмерсон Фалькао перед боем за титул чемпиона мира. 2014 год

— А вы собираетесь тренировать?

— Уже тренировал в двух залах и открывал свой. У меня занимались взрослые и дети. Работа отнимала много сил. Быть тренером сложнее, чем спортсменом. Особенно тяжело было с детьми — к каждому нужен индивидуальный подход. Но работать нравилось.

Зал просуществовал недолго. В Бишкеке большая конкуренция. Я не мог покрыть расходы на аренду помещения, и пришлось закрыться. Сейчас мой основной заработок — участие в коммерческих турнирах.

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев на одном из турниров

— Вы не были чемпионом мира среди любителей. Хотите восполнить этот пробел?

— Попробую осенью на ЧМ в Боснии и Герцеговине. Будет непросто. С каждым разом противники все сильнее. Молодежь жаждет победы.

Среди любителей мне биться труднее, чем среди профи. Турнир идет несколько дней, и надо удерживать вес на одном уровне, ведь каждый день проводится взвешивание. Важно быть активным, и очки дают даже за слабые попадания. Профессионалам можно работать от обороны, главное — наносить жесткие акцентированные удары. Отличия в правилах огромны.

Я лишь дважды выступал на любительском ЧМ. В 16 лет дрался со взрослыми и выиграл бронзу. Александр Хусаинович перед турниром писал расписку, что в случае чего организаторы за мое здоровье ответственности не несут. В другой раз уступил в третьем круге. Несколько чемпионатов из-за стечения обстоятельств пропустил.

@germesproffee.official
Фото @germesproffee.official. Алексей Федосеев (слева) перед чемпионатом мира – 2003

Ак калпак победителя

— Каким успехом гордитесь больше всего?

— Рождением сыновей. Старшему скоро шесть лет, младшему — год и три месяца. В первую очередь они смотрят не на то, что я говорю, а на то, как себя веду. Быстро все впитывают. Хочу быть для них примером. Категорически не приемлю курение. Бывает, позволяю себе выпить пива. Но в меру и не при подготовке к турниру.

Посвящаю детям выходные. Старшему сыну прививаю любовь к спорту. Часто беру с собой в баню, а иногда и в зал. Он пытается повторять, что делают взрослые спортсмены.

Не хочу, чтобы сын стал профессиональным бойцом и его били по голове. Лишь бы вел здоровый образ жизни, правильно питался и был дисциплинированным.

из архива Алексея Федосеева
Фото из архива Алексея Федосеева. Со старшим сыном

— Как боретесь с волнением перед выходом на ринг?

— Говорю себе: «Я через многое прошел и стольким пожертвовал, что должен стать первым. За меня переживают дома. Обязан вернуться к детям победителем».

Дома у меня в специальном месте хранится ак калпак. Перед выходом на ринг всегда его надеваю. Для меня это важно.

из личного архива
Фото из личного архива. Алексей Федосеев на одном из турниров

— Медали, кубки и пояса, наверное, у вас лежат на самом видном месте?

— Нет. Раньше, когда главным в моей жизни был спорт, я ими гордился. Теперь они не очень важны. Это просто напоминание о былых успехах.

С тех пор как обзавелся семьей, спорт отошел на второй план. Главное — семья, окружение и то, что делаю сейчас.
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