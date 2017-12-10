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Спорт

Кикбоксер Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на турнире в Польше

Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на турнире, прошедшем 9 декабря в городе Варшаве (Польша). Об этом сообщили организаторы.

DSF Kickboxing Challenge
Фото DSF Kickboxing Challenge. Эпизод боя между Алексеем Федосеевым и Муратом Азербиевым

В рамках состязаний DSF Kickboxing Challenge 12 состоялось семь поединков. Алексей Федосеев проводил рейтинговый бой в разделе «К1» в весовой категории до 65 килограммов. Ему противостоял Мурат Азербиев (Беларусь).

Бой длился три раунда по три минуты. Наш спортсмен действовал увереннее и активнее, нанося более точные удары. В итоге он взял верх единогласным решением судей (3:0).
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