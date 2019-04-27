Дастан Шаршеев. Откровения чемпиона мира

Кикбоксер Дастан Шаршеев в конце февраля стал чемпионом мира и с тех пор ведет как никогда активную жизнь. Помогает малой родине, за что его недавно наградили званием почетного гражданина, устраивает турниры. О тяге к благотворительности, переломном моменте в карьере и новых боях он рассказал 24.kg.

Дастан родился в селе Боконбаево в 1990 году. Много лет прожил в России, участвуя в турнирах по разным единоборствам. На сегодня одержал 20 побед в 26 профессиональных боях по кикбоксингу.

Фото 24.kg. Чемпион мира по кикбоксингу (по версии WBKF) Дастан Шаршеев в гостях у 24.kg

Пришло время

— Когда появилась идея помогать малой родине?

— Давно. Но раньше я в основном находился за границей. А сейчас пришло время.

Месяц назад провел там турнир по футболу и волейболу с участием 350 человек. Заказал кубок, учредил призовой фонд, вручил всем спортивную форму и всех накормил. Это был первый из 12 проектов, которые я наметил на этот год.

Фото из архива Дастана Шаршеева. Дастан Шаршеев (справа) на организованном им турнире по футболу и волейболу

— Какие еще есть проекты?

— Перед новым туристическим сезоном надо провести на южном берегу Иссык-Куля субботник. Начнем его 1 мая в Балыкчи.

Регулярно поддерживаю малоимущие семьи родного села.

Делаю акцент на развитие молодежи. Выпускникам школ села Боконбаево, идущим на золотую медаль, после 25 мая выделю финансовую помощь. Позднее помогу им поступить в престижный вуз. Хочу, чтобы получили достойное образование и устроились на хорошую работу.

Всех денег не заработаешь и в могилу не заберешь. Пока молод и могу, буду делиться. Но один в поле не воин. Буду рад участию меценатов в моих проектах.

Сила есть — ума не надо?

— Вы отдыхали от ринга с октября 2017 года по сентябрь 2018-го. Это пошло на пользу или не стоило терять время?

— С одной стороны, на пользу. Уделил внимание родным и близким, посетил несколько стран, занялся саморазвитием, изучил религию. Некоторые считают, что бойцы следуют принципу «сила есть — ума не надо». Это не так. Профессиональные спортсмены, например, Мохаммед Али и Майк Тайсон, — умные и мудрые люди. Тот, кто с головой не дружит, профессионалом быть не может.

С другой стороны, время работает против меня. Мне осталось три-четыре года в спорте. Надо провести их активно.

— Не пропала мотивация выступать после завоевания титула чемпиона мира?

— Прибавилась. Почувствовал, как народ меня любит. Мою страницу в Instagram за первую неделю после победы посмотрели 2,5 миллиона человек, и очень многие подписались. Это, конечно, не повод хвастаться. Надо своими делами подтверждать, что достоин такого внимания.

Самое ценное для бойца

— Какой бой в вашей карьере был самым трудным?

— Трудны не бои, а подготовка к ним. Как потренируешься, так и выступишь. Самой изнурительной была подготовка к чемпионскому бою с Алексеем Додоновым.

Фото из архива Дастана Шаршеева. Дастан Шаршеев (слева) с тренером при подготовке к бою за пояс чемпиона мира

— Показалось, победа над ним далась вам легко.

— В меня верила армия болельщиков, и я не мог их подвести. Подошел со своей командой к подготовке очень грамотно. Занимался дважды в день у лучших тренеров. Тратил столько энергии, будто в одиночку разгружал вагон угля. Дисциплину соблюдал как солдат. Чтобы уложиться в весовую категорию, пришлось за три дня скинуть около 10 килограммов . Было тяжело, однако спорт этим и интересен.

Не каждый может стать чемпионом. Надо пахать, как ишак, и не сдаваться. Победа над собой — самое ценное для меня, как бойца.

Жажда реванша

— Бывают травмы?

— Конечно. Из-за старых травм болят колени. Иногда не могу ходить, ноги до конца не разгибаются.

— Есть принципиальные соперники?

— Россиянин Рашид Салихов. Мы бились осенью 2017-го. К тому поединку я отнесся непрофессионально и уступил. Проигрывать не люблю ни в каком деле. Видимо, у меня это в крови.

Фото Russian Challenge. Дастан Шаршеев (справа) и его принципиальный соперник Рашид Салихов (слева). Сентябрь 2017 года

Летом в Чолпон-Ате пройдет фестиваль боевых искусств. Организаторы предложили мне провести там защиту пояса чемпиона мира. Я не против. Хочу, чтобы претендентом на пояс был Салихов. Жажду реванша и теперь к бою с ним подготовлюсь как надо.

Как удивить подписчиков

— Очень просто. Главное — не отдаляться от них. Когда-то я любил шопинг, дорогие вещи, часы, модные стрижки, страдал звездной болезнью. Постепенно все это перерос. Чем ты проще, тем лучше понимаешь обычных людей.

Недавно неделю ездил по городу на маршрутках и троллейбусах. Делал прямой эфир в соцсетях — зрители удивлялись.

— У вас же BMW!

— У меня их несколько. Но иногда можно сэкономить и воспользоваться общественным транспортом.

Фото из архива Дастана Шаршеева. Дастан Шаршеев (слева) вне ринга

— Популярность помогает?

— Сильно. Везде мне рады. Уважаемые люди встречают с почетом.

Как-то потерял паспорт — восстановили за два часа. Бесплатно одеваюсь, питаюсь и живу в одном из отелей Бишкека. Своего жилья у меня здесь нет.

— Снимаетесь в рекламе?

— Этим зарабатываю.

Фото из архива Дастана Шаршеева

Вопрос чести

— Чем еще занимаетесь?

— В последнее время увлекся быстрой ездой. Правила соблюдаю — есть места, где можно разгоняться.

Устроился в государственный спортклуб инструктором и скоро получу первую зарплату — 7 тысяч сомов.

В этом году собираюсь жениться. Пока, правда, не на ком.

Фото из архива Дастана Шаршеева. Дастан Шаршеев вне ринга

— Как сложилась бы жизнь, не будь того скандала на турнире в Казани два года назад? Узнало бы о вас столько людей? Появился бы шанс биться за пояс чемпиона мира?

— На тот момент был профессионалом восемь лет. Побеждал часто, но меня не так уж сильно знали и уважали. Не раз засуживали. Тогда в Казани я отстоял честь свою и моего народа. И в жизни произошли колоссальные изменения. На следующее утро проснулся другим человеком.

Подробнее о том, как Дастан прославился, читайте в его предыдущем интервью 24.kg. Каким он был и о чем мечтал шесть лет назад, можно узнать здесь.