Дастан Шаршеев. Откровения чемпиона мира

Кикбоксер Дастан Шаршеев в конце февраля стал чемпионом мира и с тех пор ведет как никогда активную жизнь. Помогает малой родине, за что его недавно наградили званием почетного гражданина, устраивает турниры. О тяге к благотворительности, переломном моменте в карьере и новых боях он рассказал 24.kg.
Дастан родился в селе Боконбаево в 1990 году. Много лет прожил в России, участвуя в турнирах по разным единоборствам. На сегодня одержал 20 побед в 26 профессиональных боях по кикбоксингу.
Пришло время
— Когда появилась идея помогать малой родине?
— Давно. Но раньше я в основном находился за границей. А сейчас пришло время.
Месяц назад провел там турнир по футболу и волейболу с участием 350 человек. Заказал кубок, учредил призовой фонд, вручил всем спортивную форму и всех накормил. Это был первый из 12 проектов, которые я наметил на этот год.
— Какие еще есть проекты?
— Перед новым туристическим сезоном надо провести на южном берегу Иссык-Куля субботник. Начнем его 1 мая в Балыкчи.
Регулярно поддерживаю малоимущие семьи родного села.
Делаю акцент на развитие молодежи. Выпускникам школ села Боконбаево, идущим на золотую медаль, после 25 мая выделю финансовую помощь. Позднее помогу им поступить в престижный вуз. Хочу, чтобы получили достойное образование и устроились на хорошую работу.
Всех денег не заработаешь и в могилу не заберешь. Пока молод и могу, буду делиться. Но один в поле не воин. Буду рад участию меценатов в моих проектах.
Сила есть — ума не надо?
— Вы отдыхали от ринга с октября 2017 года по сентябрь 2018-го. Это пошло на пользу или не стоило терять время?
— С одной стороны, на пользу. Уделил внимание родным и близким, посетил несколько стран, занялся саморазвитием, изучил религию. Некоторые считают, что бойцы следуют принципу «сила есть — ума не надо». Это не так. Профессиональные спортсмены, например, Мохаммед Али и Майк Тайсон, — умные и мудрые люди. Тот, кто с головой не дружит, профессионалом быть не может.
— Не пропала мотивация выступать после завоевания титула чемпиона мира?
— Прибавилась. Почувствовал, как народ меня любит. Мою страницу в Instagram за первую неделю после победы посмотрели 2,5 миллиона человек, и очень многие подписались. Это, конечно, не повод хвастаться. Надо своими делами подтверждать, что достоин такого внимания.
Самое ценное для бойца
— Какой бой в вашей карьере был самым трудным?
— Трудны не бои, а подготовка к ним. Как потренируешься, так и выступишь. Самой изнурительной была подготовка к чемпионскому бою с Алексеем Додоновым.
— Показалось, победа над ним далась вам легко.
— В меня верила армия болельщиков, и я не мог их подвести. Подошел со своей командой к подготовке очень грамотно. Занимался дважды в день у лучших тренеров. Тратил столько энергии, будто в одиночку разгружал вагон угля. Дисциплину соблюдал как солдат. Чтобы уложиться в весовую категорию, пришлось за три дня скинуть около
Не каждый может стать чемпионом. Надо пахать, как ишак, и не сдаваться. Победа над собой — самое ценное для меня, как бойца.
Жажда реванша
— Бывают травмы?
— Конечно. Из-за старых травм болят колени. Иногда не могу ходить, ноги до конца не разгибаются.
— Есть принципиальные соперники?
— Россиянин Рашид Салихов. Мы бились осенью 2017-го. К тому поединку я отнесся непрофессионально и уступил. Проигрывать не люблю ни в каком деле. Видимо, у меня это в крови.
Летом в Чолпон-Ате пройдет фестиваль боевых искусств. Организаторы предложили мне провести там защиту пояса чемпиона мира. Я не против. Хочу, чтобы претендентом на пояс был Салихов. Жажду реванша и теперь к бою с ним подготовлюсь как надо.
Как удивить подписчиков— Каково быть кумиром болельщиков?
— Очень просто. Главное — не отдаляться от них. Когда-то я любил шопинг, дорогие вещи, часы, модные стрижки, страдал звездной болезнью. Постепенно все это перерос. Чем ты проще, тем лучше понимаешь обычных людей.
Недавно неделю ездил по городу на маршрутках и троллейбусах. Делал прямой эфир в соцсетях — зрители удивлялись.
— У вас же BMW!
— У меня их несколько. Но иногда можно сэкономить и воспользоваться общественным транспортом.
— Популярность помогает?
— Сильно. Везде мне рады. Уважаемые люди встречают с почетом.
Как-то потерял паспорт — восстановили за два часа. Бесплатно одеваюсь, питаюсь и живу в одном из отелей Бишкека. Своего жилья у меня здесь нет.
— Снимаетесь в рекламе?
— Этим зарабатываю.
Вопрос чести
— Чем еще занимаетесь?
— В последнее время увлекся быстрой ездой. Правила соблюдаю — есть места, где можно разгоняться.
Устроился в государственный спортклуб инструктором и скоро получу первую зарплату — 7 тысяч сомов.
В этом году собираюсь жениться. Пока, правда, не на ком.
— Как сложилась бы жизнь, не будь того скандала на турнире в Казани два года назад? Узнало бы о вас столько людей? Появился бы шанс биться за пояс чемпиона мира?
— На тот момент был профессионалом восемь лет. Побеждал часто, но меня не так уж сильно знали и уважали. Не раз засуживали. Тогда в Казани я отстоял честь свою и моего народа. И в жизни произошли колоссальные изменения. На следующее утро проснулся другим человеком.
Подробнее о том, как Дастан прославился, читайте в его предыдущем интервью 24.kg. Каким он был и о чем мечтал шесть лет назад, можно узнать здесь.