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Спорт

Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по ММА

Фото 24.kg. Дастан Шаршеев незадолго до возвращения в ММА

Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщили организаторы состязаний.

В Москве завершился профессиональный турнир Aikol FC 6 — «Кубок дружбы народов». Состоялся ряд поединков с участием спортсменов из нескольких стран. В главном бою вечера в борьбе за чемпионский пояс лиги Aikol FC Дастан Шаршеев встречался с представителем Узбекистана Ровшаном Ситмуратовым. После первого раунда узбекистанец отказался от продолжения поединка — победа досталась кыргызстанцу.

Для Дастана Шаршеева это третий успешный бой в профессиональных ММА. При этом последние четыре года он в данном виде спорта не выступал. О подготовке к турниру Aikol FC 6 и дальнейших планах он рассказал 24.kg.
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