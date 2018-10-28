Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по ММА

Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщили организаторы состязаний.

В Москве завершился профессиональный турнир Aikol FC 6 — «Кубок дружбы народов». Состоялся ряд поединков с участием спортсменов из нескольких стран. В главном бою вечера в борьбе за чемпионский пояс лиги Aikol FC Дастан Шаршеев встречался с представителем Узбекистана Ровшаном Ситмуратовым. После первого раунда узбекистанец отказался от продолжения поединка — победа досталась кыргызстанцу.

Для Дастана Шаршеева это третий успешный бой в профессиональных ММА. При этом последние четыре года он в данном виде спорта не выступал. О подготовке к турниру Aikol FC 6 и дальнейших планах он рассказал 24.kg.