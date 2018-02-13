В Бишкеке определились победители международного турнира по самбо

В Бишкеке определились победители XXXI международного турнира по самбо памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Участвовали более двухсот спортсменов из КР, России, Таджикистана и Узбекистана. В разделе «спортивное самбо» в весовой категории 52 килограмма победил Нургазы Жанбосунов, 57 кг – Азат Аманбеков, 62 кг – Саяк Бараканов, 68 кг – Таалайбек уулу Нурсат. В весе 74 кг лучшим стал Айдос Алиев, 82 кг – Раимкул уулу Бекназар, 90 кг – Павел Гончаров, 100 кг – Тилек Куралов, свыше 100 кг – Жаныбек уулу Бексултан (все из КР).

В разделе «боевое самбо» в весе 52 кг золотую медаль выиграл Кубанычбек уулу Атамырза, 57 кг – Рыскулбек Ибраимов, 68 кг – Эмилбек Мурзабаев, 74 кг – Дайырбек Карыяев. В весе 82 кг первенствовал Эдилбек Шакирмаматов, 90 кг – Алмазбек Юсупов, 100 кг – Абылкасым Якубов, свыше 100 кг – Бакытбек Молдатаев (все из КР). В категории 62 кг отличился Андрей Будажапов (РФ).