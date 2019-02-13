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Спорт

Кикбоксер Дастан Шаршеев впервые за пять лет проведет бой в Кыргызстане

Фото Дастана Шаршеева. Боец Дастан Шаршеев с частью своих наград

Боец Дастан Шаршеев впервые за пять лет выступит в Кыргызстане. Об этом он сообщил 24.kg.

В Бишкеке 25 февраля пройдет «Турнир сильнейших» среди профессионалов по кикбоксингу. Его организует новая промоутерская компания K-1 Promax. Запланированы 10 боев c участием звезд отечественного и зарубежного кикбоксинга. Рейтинговые поединки проведут кыргызстанцы Авазбек Аманбеков, Шерзод Кабутов, Адилет Бекжан уулу, Аброр Хакимов, Чынгыз Бегматов и Шахриза Халилова.

В мини-турнире Гран-при среди бойцов весом до 61 килограмма честь КР защитит Рустам Ибрагимов. Гвоздем программы станет бой за титул чемпиона мира по версии WBKF между Дастаном Шаршеевым (КР) и Алексеем Додоновым (Россия).

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В последний раз Дастан Шаршеев выступал в родных стенах в 2014 году, когда выиграл бой за звание чемпиона Евразии по бирманскому боксу. Дальше он бился только за границей, в основном на турнирах по кикбоксингу и тайскому боксу. В 2018-м проявил себя в смешанных единоборствах.

«K-1 Promax предложила мне выступить в главном бою ее турнира, и я согласился не раздумывая. Для меня это шанс показать себя и красоту кикбоксинга. Родился и вырос в Кыргызстане, и у меня тут множество болельщиков. Будет здорово подарить им такой бой. Участием в нем хочу внести вклад в развитие спорта в стране», — отметил Дастан Шаршеев.

На сегодня за плечами Дастана Шаршеева 25 профессиональных боев и 19 побед в кикбоксинге. У Алексея Додонова — 50 боев и 35 побед. По словам Дастана, таких титулованных соперников у него не было ни в одном единоборстве. Но он его не боится. Готовится к бою с декабря с помощью старшего тренера Тахира Марасулова, президента Федерации кикбоксинга КР Александра Воинова и команды «Гермес Профи». Среди спарринг-партнеров — чемпионы Европы, Азии и Кубка мира. Вдохновляют на победу родные и друзья.

«Я еще так на тренировках никогда не выкладывался. Набираю хорошую форму», — сказал Дастан Шаршеев.

По его словам, он постарается выиграть бой любой ценой.

«Буду драться до конца, несмотря ни на что. Выйду на ринг с девизом «Мы все одна семья под названием Кыргызстан, и не надо делиться по областям». Если выиграю этот бой, посвящу победу единству нашего народа. В 2019-м у меня в КР пять боев по кикбоксингу. Год будет трудным. Но я не ищу легких путей. Только через «не могу» можно добиться успеха», — заявил Дастан Шаршеев.  
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