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Спорт

Кыргызстанцы завоевали три «золота» на чемпионате Азии по ММА

Кыргызстанцы завоевали три «золота» на чемпионате Азии среди любителей по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщила всемирная ассоциация данного вида спорта.

Соревнования прошли 28 и 29 июля в Харбине (Китай). Разыгрывались 10 комплектов наград: 2 среди женщин и 8 среди мужчин.

В составе сборной КР Чынгыз Бегматов (весовая категория 61,2 кг), Бакберген Усенов (65,8 кг) и Эдилбек Шакирмаматов (84 кг) стали чемпионами. Таабалды уулу Акжолтой (77,1 кг) взял «бронзу».

В общекомандном зачете сборная КР заняла третье место среди девяти стран.

В 2017-м ЧА проходил в Кыргызстане.
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