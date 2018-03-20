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Происшествия

Избиение ребенка до смерти в городе Ош. Прокуратура обжаловала решение суда

Прокуратура южной столицы обжаловала решение Ошского городского суда о прекращении уголовного дела в отношении отца, до смерти избившего сына. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В целях объективности дальнейшее поддержание гособвинения по данному уголовному делу поручено прокуратуре Ошской области. После приговора будет рассмотрена ответственность должностных лиц надзорного органа и органа следствия, по вине которых нарушен принцип неотвратимости наказания за содеянное», — сообщили в Генпрокуратуре.

Подобные уголовные дела, где потерпевшими являются несовершеннолетние, находятся под контролем руководства Генеральной прокуратуры КР.

В декабре 2017 года в Оше от побоев скончался 12-летний мальчик, ученик шестого класса. Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступления его отца. Однако Ошский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины в связи с тем, что мать отказалась от поддержания обвинения.
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