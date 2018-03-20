Избиение ребенка до смерти в городе Ош. Прокуратура обжаловала решение суда

Прокуратура южной столицы обжаловала решение Ошского городского суда о прекращении уголовного дела в отношении отца, до смерти избившего сына. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В целях объективности дальнейшее поддержание гособвинения по данному уголовному делу поручено прокуратуре Ошской области. После приговора будет рассмотрена ответственность должностных лиц надзорного органа и органа следствия, по вине которых нарушен принцип неотвратимости наказания за содеянное», — сообщили в Генпрокуратуре.

Подобные уголовные дела, где потерпевшими являются несовершеннолетние, находятся под контролем руководства Генеральной прокуратуры КР.

В декабре 2017 года в Оше от побоев