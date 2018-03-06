Последствия второго пожара на Ошском рынке

Накануне в Бишкеке вновь горел Ошский рынок. Выяснилось, что сгорели контейнеры, которые не пострадали во время пожара месяц назад.
Напомним, пожар произошел на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, сгорела тысяча квадратных метров контейнеров. Возгорание потушили поздно ночью. Причины пока не называются.
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Возгорание произошло рядом с участковым пунктом милиции. Контейнеры и новенькое здание из алюкобонда сгорели, а вот «опорку» огнем не затронуло. Тут же становится понятно, что пожар произошел практически в том же самом месте, что и месяц назад.было 30 января. Тогда сгорело 3,5 тысячи квадратных метров, пострадало 118 торговых мест. Лишь накануне чиновники определили число пострадавших. Теперь работу придется продолжить.