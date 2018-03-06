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Происшествия

Последствия второго пожара на Ошском рынке

Накануне в Бишкеке вновь горел Ошский рынок.  Выяснилось, что сгорели контейнеры, которые не пострадали во время пожара месяц назад.

Напомним, пожар произошел на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, сгорела тысяча квадратных метров контейнеров. Возгорание потушили поздно ночью. Причины пока не называются.

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Сейчас вся территория вокруг места ЧП оцеплена сотрудниками милиции. Внутрь никого не пускают. Единственное, чем смогли помочь журналистам сотрудники МВД, посоветовали обойти вокруг и заверили, что место пожара все равно увидим. Они оказались правы. Пройдя буквально 100 метров по улице Бейшеналиевой, увидели первые следы пожара.

Возгорание произошло рядом с участковым пунктом милиции. Контейнеры и новенькое здание из алюкобонда сгорели, а вот «опорку» огнем не затронуло. Тут же становится понятно, что пожар произошел практически в том же самом месте, что и месяц назад.

Напомним, крупное возгорание на Ошском рынке было 30 января. Тогда сгорело 3,5 тысячи квадратных метров, пострадало 118 торговых мест. Лишь накануне чиновники определили число пострадавших. Теперь работу придется продолжить.
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