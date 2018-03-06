Последствия второго пожара на Ошском рынке

Накануне в Бишкеке вновь горел Ошский рынок. Выяснилось, что сгорели контейнеры, которые не пострадали во время пожара месяц назад.

Напомним, пожар произошел на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, сгорела тысяча квадратных метров контейнеров. Возгорание потушили поздно ночью. Причины пока не называются.

Читайте по теме Огнеопасная торговля. Какие еще рынки горели в Кыргызстане

100 метров

Сейчас вся территория вокруг места ЧП оцеплена сотрудниками милиции. Внутрь никого не пускают. Единственное, чем смогли помочь журналистам сотрудники МВД, посоветовали обойти вокруг и заверили, что место пожара все равно увидим. Они оказались правы. Пройдя буквальнопо улице Бейшеналиевой, увидели первые следы пожара.

Возгорание произошло рядом с участковым пунктом милиции. Контейнеры и новенькое здание из алюкобонда сгорели, а вот «опорку» огнем не затронуло. Тут же становится понятно, что пожар произошел практически в том же самом месте, что и месяц назад.