Последствия пожара на Ошском рынке. Фоторепортаж

Сегодня мы с утра побывали на месте пожара. Уже нет черного дыма, и ясно видно, что сгорело. Вчера к горящему зданию невозможно было подойти, мешали задымление, милицейское оцепление, брызги и потоки воды от пожарных машин.

По руинам ходят любопытные продавцы, чьих торговых точек пожар не коснулся. Перед тем как встать за свои прилавки, люди пришли посмотреть на руины сгоревшего здания и павильонов.

«Ничего себе, даже железные полки сгорели!» — воскликнула женщина, заглянув в образовавшийся от огня проем.

«На этих полках же пластмассовые манекены стояли. Столько пластмассы здесь было! Поэтому пожарные до самого вечера и боролись с огнем. За целый день и не только железо сгорело бы. Хорошо еще, здание не рухнуло, а то бы пожарных много пострадало. Видели, как они вчера в горящее здание забегали, несмотря на то, что на них потолки падали?» — отвечает ей мужчина.

И все начали вспоминать, как работали пожарные. Как без перчаток целый день держали холодные гидранты и железные ведра, как умудрялись протискиваться на своих машинах сквозь заторы автомобилей, образовавшиеся вокруг базара...

В здании рынка не уцелело ничего. Обгоревшие ступеньки, двери, железные каркасы полок, кажется, рухнут от легкого прикосновения. Все товары, превратившиеся в черно-серую пепельную массу, лежат на полу.

А вот в павильонах, которые установили вокруг этого здания, кажется, можно было многое спасти. В кучах теперь уже мусора лежат целые манекены, куртки, юбки. Вчера владельцы этих павильонов пытались прорваться через оцепление, чтобы вытащить из огня хоть что-то. Кричали, плакали, говорили, что у них большие кредиты.

Сообщение о возгорании рынка «Сейтек» поступило вчера в 9.48. К 12.30 пожар был локализован, однако чтобы потушить его полностью, пожарным потребовалось почти девять часов. На месте работали 12 пожарных расчетов.

Площадь возгорания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Всего огнем уничтожено 118 торговых точек.

Сегодня комиссия гражданской защиты начнет подсчитывать материальный ущерб от пожара. А Госэкотехинспекция начнет расследование, чтобы определить очаг и причину возгорания. А не лучше ли хотя бы часть этих усилий направить на предупреждение пожара?