Пожар на Ошском рынке. Чиновники определили пострадавших

Состоялось заседание Комиссии по оценке ущерба пострадавших в результате пожара на территории ТРК «Ош базары», сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, заявления о возмещении материального ущерба подали 150 человек, 135 из них — предприниматели рынка «Сейтек» и 15 человек — предприниматели рынка «Берекет Плюс». При этом по запросу УГНС по Ленинскому району в конце декабря 2017 года ОсОО «Сейтек» представило информацию о том, что торговцев всего 96.

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В результате детальной проверки ГНС каждого предпринимателя патенты в наличии оказались только у 74. Документы, подтверждающие реальный материальный ущерб, не представлены. Отчисления в Социальный фонд также не производились (в 2017 году).

Из 74 предпринимателей 32 имеют кредиты в банке, суммы варьируются от 50 тысяч сомов до 2,1 миллиона. Общая сумма составляет 16 миллионов 984 тысячи 306 сомов.

Принято решение утвердить список пострадавших в результате пожара в количестве 74 субъектов.

Государственная налоговая служба совместно с Министерством экономики в недельный срок внесет предложение в аппарат правительства по отсрочке платы за патенты на 6 месяцев.

Министерству чрезвычайных ситуаций и Госэкотехинспекции поручено рекомендовать руководителям торгово-рыночных комплексов создать пожарно-спасательные команды для контроля противопожарного режима, а также обучить сотрудников действиям в чрезвычайных ситуациях.

Нацбанку КР и финансово-кредитным организациям рекомендовано произвести реструктуризацию кредитной задолженности пострадавших субъектов предпринимательства, включенных в список, утвержденный комиссией.

Субъектам предпринимательства предложат своевременно осуществлять страхование имущества от пожаров и иных опасностей.