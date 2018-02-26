17:17
0
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Происшествия

Очередной школьный суицид. Милиция в Ат-Баши выясняет причины

В селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области повесилась 13-летняя школьница. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По их данным, тело шестиклассницы нашли 23 февраля.

«Известно, что вечером девочка вышла во двор. Когда родные стали ее искать, то нашли повешенной. Предсмертной записки не найдено. Девочка повесилась на складе во дворе дома. Выезжавшая на место оперативно-следственная группа не выявила следов насильственной смерти. Ведется следствие», — сообщили в УВД Нарынской области. 

Стоит отметить, что это не первый случай суицида школьников с начала года. В январе в Кара-Суу повесился семиклассник, а в феврале — ученицы 10-го и 11-го классов.
Ссылка:
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
МЧС назвало причину пожара, в котором погиб подросток
Ссора в Базар-Коргоне. Шестилетний ребенок находится в реанимации
В Базар-Коргоне мужчина порезал несколько человек. Один скончался в больнице
В Бишкеке мужчину подозревают в сексуальных действиях в отношении падчерицы
В Кадамджае отчим избил трехлетнюю падчерицу и пытался свалить все на собаку
Мертвый ребенок под диваном. В отношении матери возбуждено уголовное дело
Мертвый ребенок под диваном. Версии медиков и милиции разнятся
Сбившего в Бишкеке женщину с ребенком водителя бусика водворили в СИЗО
В Бишкеке водитель Mercedes-Benz сбил мать с ребенком. Женщина погибла
Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11&nbsp;человек В Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11 человек
Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование
Находящийся в&nbsp;розыске член ОПГ задержан в&nbsp;Бишкеке Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у&nbsp;кафе турка Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у кафе турка
Бизнес
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!