Очередной школьный суицид. Милиция в Ат-Баши выясняет причины

В селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области повесилась 13-летняя школьница. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По их данным, тело шестиклассницы нашли 23 февраля.

«Известно, что вечером девочка вышла во двор. Когда родные стали ее искать, то нашли повешенной. Предсмертной записки не найдено. Девочка повесилась на складе во дворе дома. Выезжавшая на место оперативно-следственная группа не выявила следов насильственной смерти. Ведется следствие», — сообщили в УВД Нарынской области.

Стоит отметить, что это не первый случай суицида школьников с начала года. В январе в Кара-Суу повесился семиклассник, а в феврале — ученицы 10-го и 11-го классов.