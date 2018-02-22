В Кара-Cуу повесилась ученица 11-го класса. Причин никто не знает

В селе Кызыл-Туу Кара-Cуйского района Ошской области повесилась одиннадцатиклассница. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По их данным, причин ее поступка никто не знает.

«Семья девочки благополучная. Она повесилась в сарае 19 февраля. Предсмертной записки не оставила. Сейчас по инциденту создана специальная комиссия, которая должна выяснить причину суицида. В комиссию входят сотрудники милиции, социальные и медицинские работники», — отметили в УВД.

Отметим, что за последние два месяца это третий случай суицида школьников: в январе в Кара-Суу повесился семиклассник, а в феврале — ученица 10-го класса.