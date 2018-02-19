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Происшествия

В Кара-Суйском районе покончила с собой десятиклассница

В Кара-Суйском районе Ошской области покончила с собой десятиклассница. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе УВД региона.

По их данным, девочка совершила суицид накануне, 18 февраля, днем.

«Родители вышли на улицу, а девочка осталась дома. Позже двоюродный брат позвонил и сообщил, что девочка повесилась под навесом. При наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в милиции.

«В школе учителя и одноклассники характеризуют девочку положительно. По словам родителей, она была спокойной, в конфликты ни с кем не вступала. Предсмертной записки не было», — добавили в УВД.

Проводят следственные мероприятия, выясняют причины и обстоятельства суицида.

Отметим, в январе в Кара-Суу повесился семиклассник, а в феврале — шестиклассник в Таласской области.
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