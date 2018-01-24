Детский суицид. В Кара-Суу повесился семиклассник

В Кара-Суйском районе Ошской области повесился семиклассник. Об этом сообщило УВД региона.

По его данным, мальчика обнаружили родственники, у которых он жил, так как родители уехали на заработки в Россию. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, у подростка не обнаружили. Выясняют все обстоятельства дела.

В УВД уточнили ИА «24.kg»: соседи и родственники рассказали, что мальчик был очень спокойным, хорошо воспитанным, отзывчивым. Учителя и сверстники показали, что он ни с кем не конфликтовал и хорошо учился.