16:51
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Происшествия

В Таласской области повесился шестиклассник

В Таласской области в своем сарае повесился шестиклассник. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По их данным, мальчик 2005 года рождения жил в полной семье.

«Родители были дома, не мигранты. Подросток учился в школе села Копуро-Базар. В данное время по факту проводятся проверки, выясняется, были ли у него проблемы в школе, и как его характеризовали учителя», — отметили в милиции.

В начале января в Кара-Суу повесился семиклассник. По официальным данным МВД КР, за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 96 фактов суицида среди несовершеннолетних.
Ссылка:
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской области в массовой драке погиб подросток
Второй суицид за неделю: в Таласской области повесился еще один школьник
МВД: Задержание Шамбета Кубатбекова не связано с митингами в Таласе
В Таласе отравились школьники. Причины отравления пока неизвестны
МВД: На митинге в Таласе осталось примерно 150 человек
В Таласской области уничтожили 2 тонны конопли
Два журналиста погибли в Таласе
Села Таласской области остались без света из-за сильного ветра
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
Пожарные продолжают бороться с&nbsp;огнем на&nbsp;Ошском рынке Пожарные продолжают бороться с огнем на Ошском рынке
Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в&nbsp;разбое Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в разбое
В&nbsp;Караколе отсидевший в&nbsp;тюрьме 30&nbsp;лет мужчина обморозил ноги. Осторожно, фото В Караколе отсидевший в тюрьме 30 лет мужчина обморозил ноги. Осторожно, фото
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00