В Таласской области повесился шестиклассник

В Таласской области в своем сарае повесился шестиклассник. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По их данным, мальчик 2005 года рождения жил в полной семье.

«Родители были дома, не мигранты. Подросток учился в школе села Копуро-Базар. В данное время по факту проводятся проверки, выясняется, были ли у него проблемы в школе, и как его характеризовали учителя», — отметили в милиции.

В начале января в Кара-Суу повесился семиклассник. По официальным данным МВД КР, за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 96 фактов суицида среди несовершеннолетних.