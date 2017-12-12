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Происшествия

В Кыргызстане задержан воевавший в Сирии террорист

В Кыргызстане 30 ноября сотрудники МВД КР задержали члена международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, Э.И., 1996 года рождения, житель Джалал-Абадской области, в 2014 году через Россию вылетел в Турцию, откуда перебрался на территорию Сирии. Там он участвовал в вооруженном конфликте, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и входил в состав МТО «Джебхат ан-Нусра».

Возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу на два месяца в СИЗО № 5 города Ош.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников.

Отметим, сегодня в Джалал-Абадской области также задержали членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
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