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В Кыргызстане задержали террористов «Хизб ут-Тахрира»

В Джалал-Абадской области задержали членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Отмечено, что при обыске в домах нескольких жителей области обнаружено большое количество литературы экстремистского толка. Кроме того, выявлен факт незаконного хранения взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В автомашине «Дэу Лассети» Х.А., 1974 года рождения, обнаружили книги и листовки экстремистской направленности. В домах еще пяти граждан обнаружено большое количество книг, брошюр, аудио- и видеоматериалы запрещенных экстремистских организаций.


При обыске в доме основного подозреваемого А.А., 1985 года рождения, обнаружены экстремистские материалы, граната РГД-5, маски, перчатки, карта Джалал-Абадской области, инструкция по изготовлению самодельных взрывчатых веществ, изъяты компоненты взрывных устройств.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы задержали семь членов ячейки «Хизб ут-Тахрир». Всех поместили в ИВС. Назначены необходимые экспертизы. Начато расследование.
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