На преподавателя Юракадемии возбудили уголовное дело за агитацию

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за принуждение студентов голосовать за определенного кандидата в президенты Кыргызстана. Об этом сообщил надзорный орган.
По их информации, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 139 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) УК КР.
Напомним, ЦИК 20 сентября поручил Генеральной прокуратуре дать правовую оценку собранным материалам по заявлению об использовании административного ресурса в КГЮА.
Расследование данного уголовного дела поручено следственной службе Министерства внутренних дел.