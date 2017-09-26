На преподавателя Юракадемии возбудили уголовное дело за агитацию

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за принуждение студентов голосовать за определенного кандидата в президенты Кыргызстана. Об этом сообщил надзорный орган.

По их информации, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 139 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) УК КР.

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Ранее в социальных сетях появилась аудиозапись, где преподаватель Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА) А.Н. в ходе кураторского часа со студентами принуждала в день голосования, 15 октября, поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. В противном случае запугивала студентов отчислением. Вместе с тем студентке Ж.Ч. было предложено покинуть аудиторию за то, что она высказала мнение о поддержке другого кандидата.

Напомним, ЦИК 20 сентября поручил Генеральной прокуратуре дать правовую оценку собранным материалам по заявлению об использовании административного ресурса в КГЮА.

Расследование данного уголовного дела поручено следственной службе Министерства внутренних дел.